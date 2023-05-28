شاهد.. صرصور يتسبب باستنفار أمني في مقهى بقلب تل أبيب
شخصان تعرضا لإصابات طفيفة جراء تحطم الزجاج أثناء محاولتهما الفرار
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تسبب صرصور في استنفار أمني بعدما أثار ذعر رواد مقهى بشارع ديزنغوف في قلب تل أبيب بإسرائيل السبت.
وذكر موقع (والا) الإسرائيلي أن حالة من الفوضى اندلعت في المقهى بعد رؤية الصرصور، وتم رصد سقوط طاولات ومقاعد وأواني الطعام أرضا، ليتم استدعاء الشرطة بعدما ساد اعتقاد بوجود حادث أمني.
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وقال موقع (والا) إن تحقيقات الشرطة توصلت إلى أن سبب الصراخ كان رؤية صرصور تحت الطاولات، مما أثار فزع امرأة أسقطت منضدتها أرضا ليعتقد رواد المقهى أن هناك مشكلة أمنية.
وذكر الإعلام المحلي أن شخصين تعرضا لإصابات طفيفة جراء تحطم الزجاج في أثناء محاولتهما الفرار من موقع الحادث.
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