فاجأهم أسد.. شاهد ردة فعل سياح بمحمية في بوتسوانا
السياح تمالكوا أعصابهم وظلوا هادئين لا يحركون ساكنا ليتجنبوا مهاجمته لهم تماشياً مع تعليمات مسؤولي المنطقة
في مشهد يحبس الأنفاس، فاجأ أسد ضخم مجموعة من السياح أثناء تخييمهم في محمية طبيعية بجمهورية بوتسوانا.
الأسد فاجأ السياح أثناء جلوسهم للاستمتاع بالطبيعة حسبما يظهر في الفيديو، واقترب منهم جدا متفقداً المنطقة من حولهم، لكن لحسن حظهم أن تمالكوا أعصابهم وظلوا هادئين لا يحركون ساكنا ليتجنبوا مهاجمته لهم تماشياً مع تعليمات مسؤولي المنطقة.
ويبدو أن التعليمات كانت صحيحة ودقيقة إذ انصرف الأسد في هدوء دون إحداث أي إزعاج أو إلحاق أي ضرر بهؤلاء السياح.
محميات طبيعية
وتشتهر بوتسوانا بوجود بعض من أفضل المناطق البرية والحياة البرية في القارة الأفريقية، مع وجود 38% من إجمالي مساحتها الإجمالية مخصصة للحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية، وتتميز برحلات السفاري وتقدم للسائح سبل إقامة متعددة تبدأ من الفنادق الفاخرة إلى أماكن التخييم الخاصة والعامة.
ومن أهم معالم بوتسوانا محمية كالاهاري الوسطى وهي ثاني أكبر محميات العالم مساحة.
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