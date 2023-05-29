شاهد.. شغب بين الفيصلي والوحدات الأردنيين في فلسطين

بعد بداية كانت الروح الرياضية هي سيد الموقف فيها، تحولت الدقائق الأخيرة من مباراة ناديي الفيصلي والوحدات الأردنيين في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم المقامة في فلسطين، إلى ساحة شغب اشتبك فيها اللاعبين مع بعضهم البعض بالإضافة إلى نزول الجماهير إلى أرض المباراة.

وتوقفت المباراة خلال الوقت الإضافي من الشوط الثاني للقاء، نتيجة اعتراض لاعبين في الفيصلي على قرار الحكم بعد خطأ ارتكبه لاعب الفيصلي أنس بني ياسين على لاعب الوحدات زيد القنبر بعد تدخل الأخير على لاعب الفيصلي محمد الكلوب.

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وشهدت المباراة رمي الجماهير في ملعب فيصل الحسيني في الضفة الغربية، أكوابا من الماء باتجاه لاعبين في أرضية الملعب، وإثر ذلك حصل تدافع بين لاعب من الوحدات وآخرين في الفيصلي.

وتدخل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب في محاولة لتهدئة الجماهير في الملعب.

وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى التعادل بهدف لهدف لكل فريق في نصف نهائي بطولة القدس والكرامة في نسختها الثانية.



وأعلن نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة لقدم، مروان جمعة، أن مباراة الفيصلي والوحدات "لن تستكمل اليوم"، بعد توقفها بسبب اعتراض على قرار للحكم.

وقال جمعة في تصريحات صحافية إن "نزول الجماهير على أرض الملعب غير مقبول يعرض سلامة اللاعبين للخطر"، وإثر ذلك "لن تستكمل المباراة اليوم حفاظا على سلامة اللاعبين".

وذكر أن اتحاد كرة القدم سينظر بالتنسيق مع نظيره الفلسطيني في "موعد آخر لاستكمال المباراة".

الفيصلي يعود للأردن

لكن على ما يبدوا أن الفيصلي قرر الانسحاب من البطولة، حيث قرر الفريق العودة إلى عمّان الثلاثاء، بعد "الأحداث المؤسفة" التي رافقت مباراته مع الوحدات في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي في بيان الاثنين.

وقال النادي على صفحته في فيسبوك: "نتيجةً للأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة فريقنا أمام نادي الوحدات ضمن منافسات بطولة القدس والكرامة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، غادر فريقنا الملعب إلى مكان إقامته تمهيداً للمغادرة غدًا (الثلاثاء) إلى عمان".

الأمن العام الأردني يحذر من الإثارة

ومنعاً لحدوث تداعيات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إنّ وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات إثر الأحداث المؤسفة بعد مباراة الفيصلي والوحدات، تحض على الكراهية وتثير النعرات وتحمل أية مخالفات قانونية .

وأكد أنّه سيتم ضبط كل مَن يقوم بنشر مثل تلك المنشورات والتعميم عليهم، والتي تحمل أيّة إساءة أو مخالفة قانونية وإحالتهم للقضاء.