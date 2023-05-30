بطل التنس ديوكوفيتش يثير الجدل: "كوسوفو هي قلب صربيا"

خاطر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثالث عالمياً، بإثارة حالة من الجدل السياسي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد أن كتب رسالة عن كوسوفو عقب فوزه في الدور الأول.

وكتب ديوكوفيتش، الذي نال 22 لقبا للبطولات الأربع الكبرى، على عدسة الكاميرا باللغة الصربية "كوسوفو هي قلب صربيا. أوقفوا العنف".

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فيما نقل راديو فرنسا الدولي عن ديوكوفيتش قوله لوسائل إعلام صربية "كوسوفو مهدنا ومعقلنا ومركز أهم الأشياء في بلادنا... هناك أسباب عديدة لكتابتي ذلك على الكاميرا".

إصابة جنود من الناتو

يأتي ذلك بعدما أصيب حوالي 25 من جنود حفظ السلام التابعين لحلف شمال الأطلسي أثناء تأمينهم ثلاث مقرات لبلدات في شمال كوسوفو خلال اشتباكات مع المتظاهرين الصرب أمس الاثنين، بينما وضع رئيس صربيا الجيش عند أعلى مستوى من التأهب القتالي.

وجاءت هذه الحوادث بعد يوم من دعوة ينس ستولتنبرغ الأمين العام للناتو لكوسوفو بتخفيف حدة التوتر مع صربيا في أعقاب الاشتباكات بين شرطة كوسوفو والمتظاهرين الذين يعارضون تولي رؤساء بلديات من ألبانيا لمناصب في المناطق التي يغلب عليها الصرب.

بدوره، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن 52 صربيا أصيبوا الاثنين، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، بينما اتهمت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني نظيرها الصربي بزعزعة استقرار كوسوفو.

والده داعم لروسيا

ويأمل ديوكوفيتش في تجنب أي تشتيت سياسي آخر في إحدى البطولات الكبرى، بعد أن دافع عن والده في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني، عندما ظهر الأخير في مقطع فيديو مع بعض المشجعين وهو يحمل الأعلام الروسية في خضم الحرب في أوكرانيا.

يذكر أن صربيا وحليفتها التقليدية روسيا لا تعترفا باستقلال كوسوفو، وأعاقت موسكو محاولة البلاد لتصبح عضوا في الأمم المتحدة. ولا تزال صربيا تعتبر كوسوفو جزءا من أراضيها.