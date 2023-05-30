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طعنها عدة مرات وسحق جمجمتها.. فيديو يوثق جريمة لا تحتمل

دبي - العربية.نت
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على مرأى من المارة، وثقت كاميرات المراقبة جريمة بشعة لانقضاض شاب على فتاة في أحد شوارع العاصمة الهندية نيودلهي ويطعنها عدة طعنات.

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند، بعدما أقدم شاب على طعن الفتاة 21 مرة ثم ضربها بحجر اسمنتي على رأسها.

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وأظهر الفيديو الشاب وهو يحمل صخرة ضخمة ويرميها على رأس الفتاة حتى لفظت أنفاسها، وذلك بعد مرور بعض الوقت على طعنها، وعند قدوم الشرطة وجدوا السكين مغروساً بجسمها.

بدوره، أفاد موقع "إنديا تايمز" بأن عمر الشاب يبلغ 20 عاماً فيما الفتاة 16 عاماً، والمقطع سبب غضباً شعبياً هندياً بسبب مرور العشرات أمام هذه الجريمة البشعة دون قيام أحد بإنقاذها. فيما لم تعرف دوافع الشاب وراء ارتكاب الجريمة.

ورداً على الحادث، قالت رئيسة لجنة دلهي للمرأة، سواتي ماليوال، إن العاصمة أصبحت غير آمنة على الإطلاق للنساء والفتيات.

الناس لم تتدخل

وأضافت: "فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً تعرضت للطعن 40-50 طعنة ثم أصيبت بحجر عدة مرات ماتت بعدها".

كما تابعت قائلة "تم التقاط كل هذا على كاميرات المراقبة ورأى العديد من الناس ذلك لكنهم لم يلتفتوا إليها".

وناشدت الحكومة المركزية لعقد اجتماع رفيع المستوى مع كل المؤسسات والأجهزة المسؤولة لبحث ذلك.

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