طعنها عدة مرات وسحق جمجمتها.. فيديو يوثق جريمة لا تحتمل

على مرأى من المارة، وثقت كاميرات المراقبة جريمة بشعة لانقضاض شاب على فتاة في أحد شوارع العاصمة الهندية نيودلهي ويطعنها عدة طعنات.

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند، بعدما أقدم شاب على طعن الفتاة 21 مرة ثم ضربها بحجر اسمنتي على رأسها.

New Delhi:— In a shocking display of barbarism, Indian man stabs a minor girl to death for rejecting advances.



☆ 20 years old Sahil stabbed 16 years old Sakshi 40 times with knife, before smashing her face with stones. pic.twitter.com/Ttgc9cWpSo — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) May 29, 2023

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وأظهر الفيديو الشاب وهو يحمل صخرة ضخمة ويرميها على رأس الفتاة حتى لفظت أنفاسها، وذلك بعد مرور بعض الوقت على طعنها، وعند قدوم الشرطة وجدوا السكين مغروساً بجسمها.

بدوره، أفاد موقع "إنديا تايمز" بأن عمر الشاب يبلغ 20 عاماً فيما الفتاة 16 عاماً، والمقطع سبب غضباً شعبياً هندياً بسبب مرور العشرات أمام هذه الجريمة البشعة دون قيام أحد بإنقاذها. فيما لم تعرف دوافع الشاب وراء ارتكاب الجريمة.

ورداً على الحادث، قالت رئيسة لجنة دلهي للمرأة، سواتي ماليوال، إن العاصمة أصبحت غير آمنة على الإطلاق للنساء والفتيات.

الناس لم تتدخل

وأضافت: "فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً تعرضت للطعن 40-50 طعنة ثم أصيبت بحجر عدة مرات ماتت بعدها".

The accused (Sahil) is 20 years old. 6 teams have been formed to arrest the accused. Our probe is underway. His parents are cooperating in the matter. The accused will be arrested soon: Raja Banthia, Addtl DCP, Outer North, #Delhi pic.twitter.com/XkT3Z1pUlE — TOI Delhi (@TOIDelhi) May 29, 2023

كما تابعت قائلة "تم التقاط كل هذا على كاميرات المراقبة ورأى العديد من الناس ذلك لكنهم لم يلتفتوا إليها".

وناشدت الحكومة المركزية لعقد اجتماع رفيع المستوى مع كل المؤسسات والأجهزة المسؤولة لبحث ذلك.