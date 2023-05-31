بالصور.. "حمام عريس" لولي العهد الأردني قبل يوم زفافه

تماشياً مع العادات والتقاليد الأردنية، أقام الأمير عمر بن فيصل "حمام العريس" لابن عمه الأمير الحسين ولي العهد الأردني، بمشاركة عدد من أقارب ورفاق الأمير في القوات المسلحة في منزل الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.

وكتب ولي العهد على صفحته الشخصية على إنستغرام: "الشكر الكبير للشباب الطيب من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة.. كفيتو ووفيتو".

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وتبدأ احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على خطيبته رجوة خالد السيف، الأربعاء، وعلى مدى يومين.

حمام العريس

ويعتبر حمام العريس من العادات المميزة والجميلة في الأعراس الأردنية، وتعتبر هذه العادة تكريماً للعريس، تتم الدعوة إلى هذه العادة قبل يوم الزفة، وذلك بذكر المكان والزمان، وتتم صباحاً، بحيث يذهب العريس إلى بيت الشخص الذي قام بالدعوة لحمام العريس، وذلك مشياً على الأقدام، ويتضمن وجود الأقارب والمعارف والأصدقاء مع ترديد الأغاني الشعبية.

كذلك يتم توزيع الحلوى، وعند وصول العريس إلى البيت المدعو إليه، يتم استقباله من قبل (المعزّب)، ويتم توزيع الحلوى وكنافة أو (الغاتو)، بينما يدخل العريس إلى الحمام ليستحم ويرتدي ملابس العريس، وهي (البدلة) أو (اللباس العربي)، و(تعطيره)، ومن ثم يتم الغناء باسم العريس قبل مغادرة العريس من بيت المعزب.

ولي العهد باللباس العربي

وأظهرت الصور التي وصلت لـ"العربية.نت" ارتداء ولي العهد للباس العربي، استعدادا لمأدبة العشاء التي يقيمها الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي، الأربعاء، والتي سيحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

وابتهاجا بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.

ويشهد قصر زهران، الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد والآنسة رجوة، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.

ويسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

وفي قصر الحسينية، يقيم الملك والملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف يتبعه مأدبة عشاء رسمية.

وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمّان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.