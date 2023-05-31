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الملك عبدالله الثاني ونجله الحسين
الملك عبدالله الثاني ونجله الحسين

ماذا أهدى الملك عبدالله لنجله الحسين بمناسبة زفافه؟

عمّان - محمد ساهر الطراونة
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أهدى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، نجله الحسين ولي العهد، "السيف الهاشمي" ليكون رمزاً للعدل أينما ذهب.

وألقى الملك عبدالله الثاني، في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي، حيث يقيم فيها مأدبة العشاء بمناسبة زفاف الأمير الحسين، كلمة قال فيها "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم أهلنا وعشيرتنا".

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وأضاف الملك: "اليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

كما أضاف: "قبل 28 سنة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بالحسين واليوم كلي فخر فيه فخور بالحسين بعزيمته وطموحه الكبير لبلده وبمحبته وتفانيه لأهله".

السيف الهاشمي

والسيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صُنع عام 1916.

ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله والشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف (فرانس برس)
ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله والشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف (فرانس برس)

وصُنع السيف في الأردن خصيصاً لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون.

ونقشت على السيف الآية القرآنية الكريمة: "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" – آل عمران (160).

العشاء "القرا"

ويعرف العشاء في هذه المناسبات باسم "القرا"، الذي يقدّم فيه المنسف؛ وهو الطبق التقليدي الأشهر في الأردن.

و"القرا"؛ وليمة العرس جزء من التقاليد الأردنية الأصيلة التي تعكس صفات الشخصية الأردنية كالكرم وحسن الضيافة.

حضر الحفل قرابة 4 آلاف مدعو بينهم فعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية وعدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من عاملين ومتقاعدين.

ويتخلل الحفل عروضا ثقافية وموسيقية مستوحاة من التراث الأردني وسط تقديم عمل فني مشترك لفنانين أردنيين، وعرضا للمشاة الصامتة وإلقاء الشعر النبطي والعزف على العود.

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