واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي

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واحدة من أغرب التصديات لكرة قدم منطلقة نحو المرمى من تسديدة الخصم، حدثت أثناء مباراة خاضها نادي "ضمك" ومواطنه "الفتح" بمسابقة دوري "روشن" السعودي يوم الجمعة الماضي.
في المباراة وصل لاعب من "الفتح" الى منطقة الجزاء، وسدد منها الكرة برأسه نحو مرمى ضمك، فتصدى لها الحارس الجزائري مصطفى زغبة، بطريقة ما ليصدقها كثيرون لولا الفيديو المعروض أدناه، ، فبدلا من أن يمسك زغبة الكرة بيديه أو يطردها برأسه، جلس عليها ومنعها من الدخول.
حدث التصدي الغريب في الدقيقة 89 من المباراة التي انتهت بتعادل ضمك مع مضيفه الفتح، بهدف لكل منهما بالشوطين، ضمن منافسات الجولة 29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي، حيث يحتل "ضمك" المركز السابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، ويأتي خلف "الفتح" صاحب المركز السادس مع 43 نقطة.
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