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الزفاف

استقبال حار للأمير وليام وزوجته كيت من ملك الأردن وزوجته

عقد القران يحضره 140 ضيفًا، بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة آل سيف

عمان - محمد ساهر الطراونة
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استقبل الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، ولي العهد البريطاني الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، في قصر زهران بالعاصمة عمان، وذلك للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني وعروسه السعودية رجوة آل السيف.

الأردن.. بدء مراسم زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف الأخيرة الأردن.. بدء مراسم زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وتحدث الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا مطولاً مع الأمير البريطاني وزوجته كيت ميدلتون، حيث تم استقبالهما استقبالاً حاراً.

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واستقبل الملك والملكة رانيا العبدالله، أول الواصلين إلى قصر زهران، الأميرة بسمة بنت طلال.

ويحضر حفل عقد القران 140 ضيفًا، بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة آل سيف.

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