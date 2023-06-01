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Jordan's Crown Prince Hussein and Rajwa Al Saif are seen together at their royal wedding ceremony, in Amman, Jordan, June 1, 2023 in this screen grab taken from a video. Royal Hashemite Court (RHC)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
من مراسم الزفاف

الأردن.. بدء مراسم زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

توافد ملوك وأمراء وقادة من حول العالم للمشاركة في الحفل الذي يقام في العاصمة الأردنية عمّان

العربية.نت، مراسلو العربية
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شهد الأردن اليوم الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله والشابة السعودية رجوة آل سيف، بحضور قادة من الشرق الأوسط والعالم.

وعقد القران في قصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينات القرن الماضي واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.

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ووقع الأمير (28 عاما) وعروسه (28 عاما) عقد قرانهما بوجود إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وبحضور عائلتيهما ونحو 140 ضيفا.

وجرى استقبال الضيوف من قبل الملك عبدالله وعقيلته الملكة رانيا في قصر زهران، على نغمات معزوفات القوات المسلحة قبل وصول العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في سيارة رولز رويس "فانتو في" سوداء صنعت عام 1968.

وارتدت العروس فستانا أبيض مع طرحة طويلة، وتزينت بتاج فضي اللون.

وارتدى ولي عهد الأردن بدلة سوداء مطرزة باللون الذهبي تشابه تصميم بدلة عرس والده التي ارتداها كذلك جدهما الملك عبدالله الأول.

من مراسم الزفاف
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  • من مراسم الزفاف
  • من مراسم الزفاف
  • من مراسم الزفاف
  • من مراسم الزفاف
  • من مراسم الزفاف
  • من مراسم الزفاف
  • من مراسم الزفاف
(7 صور)
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف
من مراسم الزفاف

ووقع على العقد كذلك العاهل الأردني ووالد العروس خالد آل سيف، وولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال عم الملك.

في سياق متصل، شهدت مختلف ميادين وساحات العاصمة عمان والمحافظات المخصصة للاحتفالات، حضورا جماهيريا كبيرا، عبر خلالها المواطنون عن ابتهاجهم وفرحتهم الغامرة بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الأردنيين جميعا.

واشتملت الاحتفالات على دبكات شعبية وأهازيج وأغان وطنية ابتهاجا بهذه المناسبة، ورفع المواطنون الأعلام الأردنية وصور الملك عبدالله الثاني وولي العهد، ولافتات للتهنئة بالزفاف الملكي السعيد.

حشود
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  • الدبكة
(2 صور)
حشود
حشود
الدبكة
الدبكة
حشود من الأردنيين
من 2
  • حشود من الأردنيين
  • حشود أردنية
(2 صور)
حشود من الأردنيين
حشود من الأردنيين
حشود أردنية
حشود أردنية

واحتشد جمع غفير من أبناء وبنات الأردن في الميادين العامة، ومسار الموكب الذي سينطلق من قصر زهران بعد عقد القران مساء اليوم إلى قصر الحسينية.

ملوك وأمراء وقادة من حول العالم يحضرون زفاف ولي العهد الأردني الأخيرة ملوك وأمراء وقادة من حول العالم يحضرون زفاف ولي العهد الأردني

كما تجمع عدد من الأردنيين على جنبات طريق الموكب وسط إجراءات وتنسيق أمني لإلقاء التحية على العروسين.

وتتزين العاصمة الأردنية بالأعلام ولافتات تحمل صور الأمير وعروسته مرفقة بعبارة "نفرح بالحسين".

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