الأردن.. بدء مراسم زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

شهد الأردن اليوم الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله والشابة السعودية رجوة آل سيف، بحضور قادة من الشرق الأوسط والعالم.

الأمير الحسين والعروس رجوة آل سيف يتبادلان الخواتم عقب إتمام عقد القران#الأردن#العربية pic.twitter.com/69Y3aCpAIv — العربية (@AlArabiya) June 1, 2023

وعقد القران في قصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينات القرن الماضي واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.

الملك عبد الله الثاني يشهد على عرس نجله الأمير الحسين ورجوة آل سيف في #قصر_الزهران#الأردن#العربية pic.twitter.com/E6ZpBreXQE — العربية (@AlArabiya) June 1, 2023

مادة اعلانية

ووقع الأمير (28 عاما) وعروسه (28 عاما) عقد قرانهما بوجود إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وبحضور عائلتيهما ونحو 140 ضيفا.

استقبال التهاني من قبل العروسين الأمير الحسين والعروس رجوة آل سيف بعد عقد القران #الأردن#العربية pic.twitter.com/9ddvPVJ7No — العربية (@AlArabiya) June 1, 2023

وجرى استقبال الضيوف من قبل الملك عبدالله وعقيلته الملكة رانيا في قصر زهران، على نغمات معزوفات القوات المسلحة قبل وصول العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في سيارة رولز رويس "فانتو في" سوداء صنعت عام 1968.

وارتدت العروس فستانا أبيض مع طرحة طويلة، وتزينت بتاج فضي اللون.

"زوّجتك ابنتي رجوة".. لحظة عقد قران ولي عهد #الأردن #الأمير_الحسين على الآنسة رجوة آل سيف بحضور والدها وكيلاً عنها بقصر زهران في العاصمة الأردنية عمّان#العربية pic.twitter.com/jvTbTGr7DE — العربية (@AlArabiya) June 1, 2023

وارتدى ولي عهد الأردن بدلة سوداء مطرزة باللون الذهبي تشابه تصميم بدلة عرس والده التي ارتداها كذلك جدهما الملك عبدالله الأول.













من مراسم الزفاف من مراسم الزفاف من مراسم الزفاف من مراسم الزفاف من مراسم الزفاف من مراسم الزفاف من مراسم الزفاف

ووقع على العقد كذلك العاهل الأردني ووالد العروس خالد آل سيف، وولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال عم الملك.

لحظة وصول رجوة آل سيف عروس ولي عهد #الأردن يرافقها الأمير هاشم شقيق #الأمير_الحسين إلى قصر زهران استعداداً لبدء حفل عقد قرانها#العربية pic.twitter.com/nPDdk4VY96 — العربية (@AlArabiya) June 1, 2023

في سياق متصل، شهدت مختلف ميادين وساحات العاصمة عمان والمحافظات المخصصة للاحتفالات، حضورا جماهيريا كبيرا، عبر خلالها المواطنون عن ابتهاجهم وفرحتهم الغامرة بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الأردنيين جميعا.

واشتملت الاحتفالات على دبكات شعبية وأهازيج وأغان وطنية ابتهاجا بهذه المناسبة، ورفع المواطنون الأعلام الأردنية وصور الملك عبدالله الثاني وولي العهد، ولافتات للتهنئة بالزفاف الملكي السعيد.



حشود الدبكة



حشود من الأردنيين حشود أردنية

واحتشد جمع غفير من أبناء وبنات الأردن في الميادين العامة، ومسار الموكب الذي سينطلق من قصر زهران بعد عقد القران مساء اليوم إلى قصر الحسينية.

كما تجمع عدد من الأردنيين على جنبات طريق الموكب وسط إجراءات وتنسيق أمني لإلقاء التحية على العروسين.

وتتزين العاصمة الأردنية بالأعلام ولافتات تحمل صور الأمير وعروسته مرفقة بعبارة "نفرح بالحسين".