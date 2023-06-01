ختم جواز السفر عبر منافذ الأردن من وحي الزفاف الملكي

استقطب حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله اهتمام الكثيرين ليس فقط في المملكة الأردنية الهاشمية، بل حتى في الدول العربية وعديد دول العالم، وشدت تفاصيل الزفاف الملكي المهتمين، منذ أيام، ووصلت صور ومظاهر الاحتفالات حتى أدق التفاصيل في المعابر الحدودية.

حيث نشر أحد المسافرين الواصلين للأردن عبر مطار الملكة علياء الدولي صورة للختم الذي طبع على جوازه عند العبور.

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وتظهر الصورة التي نشرها المسافر على حسابه في موقع "تويتر"، ختم جواز السفر صمم خصيصا ليوم زفاف الأمير حسين بن عبد الله مرفقا بتاريخ اليوم.

من المقرر أن تقام مراسم زفاف ولي العهد الأردني اليوم الخميس، ويعمل الفريق المنظم للحفل بجد لإعداد حفل زفاف مهيب يليق بمكانة الحدث.

كما ستحظى المراسم بحضور عدد كبير من الضيوف المهمين من مختلف الدول، بما في ذلك رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدبلوماسية المرموقة، إضافة إلى أفراد الأسرة المالكة والأصدقاء المقربين.

أجواء فرح كبيرة يعيشها الأردن استعداداً لحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حيث تبدأ مراسم عقد القران بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة.

ويصل بعدها ولي العهد إلى قصر زهران، ليكون إلى جانب ضيوفه في القصر، لتصل بعدها خطيبته رجوة آل سيف إلى القصر ذاته، للإعلان عن عقد القران.

إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة سيشرف على تفاصيل عقد القران بحضور الشهود وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة خطيبته رجوة، وهي ذاتها الإجراءات التي حصلت في عقد قران الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني.