زفاف ولي عهد الأردن يبدأ مع وصول مفاجئ للأمير البريطاني وليام وزوجته كيت

بدأ عدد من الأمراء والملوك في الوصول إلى المملكة الأردنية الهاشمية لحضور مراسم حفل زفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورجوة آل سيف.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، أن ولي العهد البريطاني الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون وصلا إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني وعروسه السعودية.

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وبحسب الوكالة، فإن حضور الأمير وليام وكيت ميدلتون ظل طي الكتمان ولم تؤكده وسائل الإعلام الأردنية إلا قبل ساعات من بدء الاحتفالات في القصر الملكي.

كما أفادت صحيفة Hello Magazine، اليوم الخميس، أيضا بوصول الأمير ويليام وكيت ميدلتون إلى مقر إقامتهما بالأردن لحضور حفل الزفاف المرتقب.

كان من بين الشخصيات الرسمية والدولية التي أكدت حضورها لحفل الزفاف السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، ملك هولندا فيليم ألكساندر، والملكة ماكسيما وصاحبة الملكة كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

ومن بين الحضور الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال، فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي، وأيضًا ولي العهد الدنماركي فريدريك وزوجته الأميرة ماري.