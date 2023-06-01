شاهد ملك الأردن يستقبل ضيوف حفل زفاف ولي العهد بقصر زهران

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الخميس، ضيوف حفل زفاف ولي العهد بقصر زهران.

ويعيش الأردن أجواء فرح كبيرة بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حيث بدأت مراسم عقد القران بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة.

صور مباشرة من مراسم زفاف ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل سيف#الأردن #العربية pic.twitter.com/0Hk1xfjTxo — العربية (@AlArabiya) June 1, 2023

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ويُعرف قصر زهران الذي بُني في منتصف خمسينات القرن الماضي باحتضانه حفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، و الملك الحسين بن طلال.

ويحضر المناسبة في قصر زهران، عدد من الضيوف من الدول العربية الشقيقة والأجنبية والصديقة، وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي ينتظره الأردنيون.

وسيخرج العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.

ويستقبل الأردن اليوم ضيوفا من أكثر من 70 دولة، سيشاركون الأردنيين فرحتهم بزفاف وريث العرش.

وقالت قناة المملكة الأردنية، إن الأمير وليام، ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز، وصل إلى عمان لحضور الزفاف، كما وصلت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن.

ومن بين الرؤساء والملوك والقيادات التي توافدت على الأردن لحضور الحدث، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وزوجته، وسلطان بروناي حسن البلقية، والملك وليام إسكندر ملك هولندا، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

وتزينت شوارع العاصمة بالأعلام والورود واللوحات المضيئة على طول خط سير الموكب الملكي، فيما انتشرت القوات العسكرية ووحدات الجيش الأردني في الشوارع الرئيسية.

ومن المتوقع انتشار مئات الآلاف من المواطنين على طول خط سير موكب الزفاف للمشاهدة وتقديم التحايا، في أجواء من البهجة تعم البلاد.