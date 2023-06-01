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Cars ride a street decorated with Jordanian flags on the day of the royal wedding of Jordan's Crown Prince Hussein and Rajwa Al Saif, in Amman, Jordan, June 1, 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
العاصمة الأردنية تزينت بالأعلام احتفالاً بالزفاف

ملوك وأمراء وقادة من حول العالم يحضرون زفاف ولي العهد الأردني

تشهد عمّان اليوم زواج الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة خالد السيف

عمّان - محمد ساهر الطراونة 
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يواصل توافد قادة وزعماء ومسؤولين دوليين إلى العاصمة الأردنية عمّان، لحضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني وخطيبته رجوة خالد السيف.

الأمير الحسين والعروس رجوة (من الخطوبة)
الأمير الحسين والعروس رجوة (من الخطوبة)

وتالياً، أسماء القادة والمسؤولين الحاضرين حتى الآن لحفل الزفاف:

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- ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.

- أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.

- رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته.

- ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

- ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

- والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر.

- نجل ولي العهد البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

- رئيس ديوان ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة.

- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.

- حرم الرئيس المصري انتصار السيسي وابنته آية السيسي.

- رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

- وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد وزوجته.

- السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن.

- المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري.

- ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما.

- وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.

- الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.

- ولي عهد النرويج الأمير هاكون.

- الرئيس الرواندي بول كاغامي.

ختم جواز السفر عبر منافذ الأردن من وحي الزفاف الملكي الأخيرة ختم جواز السفر عبر منافذ الأردن من وحي الزفاف الملكي

- وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري.

- ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث.

- ولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته.

- نجل سلطان عُمان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة يزن بن هيثم آل سعيد.

- الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر الأمير سباستيان وهنري والدوقة ماريا تيريزا.

- الوصية على عرش رومانيا مارغرينا وزوجها الأمير رادو.

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