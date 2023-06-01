من قصر زهران إلى الحسينية.. تقاليد زفاف ملكية أردنية على مر الأجيال

من الجد إلى الابن وصولا للحفيد، كان قصر زهران بوسط العاصمة عمّان شاهدا على أفراح العائلة المالكة بالأردن منذ خمسينيات القرن الماضي.

هذا القصر الذي ينتظر اليوم الخميس، عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله على السعودية رجوة آل سيف، كان شاهدا على عقد قران جده الملك الراحل الحسين بن طلال وجدته الأميرة منى عام 1961.

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كما شهد القصر زفاف والديه الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا عام 1993.

بُني القصر عام 1957، وهو القصر الملكي الرابع بعد (رغدان) و(القصر الصغير) و(بسمان)، ويتميز ببساطة تصميمه.

ظل القصر مقرا لإقامة الملكة زين الشرف، جدة الملك عبدالله الثاني حتى وفاتها عام 1994، وتقام فيه حتى اليوم العديد من المراسم والاحتفالات.

بروتوكولات ملكية

ويشهد القصر خلال عقد قران الأمير الحسين ورجوة اليوم، نفس البروتوكولات الملكية المتبعة منذ عقود، ومنها الموكب الملكي الأحمر.

والموكب الأحمر مؤلف من 14 سيارة حمراء ترافقها الدراجات النارية، ويشكّل بمساره في الشوارع الحيوية تقليدا ملكيا منذ تأسيس المملكة، وقد رافق زفاف الأب والجد من قبل.

سيجوب موكب الزفاف شوارع العاصمة الرئيسية، انطلاقا من قصر زهران وصولا إلى قصر الحسينية غرب العاصمة، فيما حددت الجهات الرسمية سبعة مواقع رئيسية للاحتفال على طول خط سير الموكب.

حضور عربي وعالمي

في قصر الحسينية، سيقام الحفل الرئيسي بحضور عربي وعالمي لعدد من قادة ورؤساء الدول ولفيف من الأمراء وعائلة الأمير وأصدقائه.

ويُعتبر قصر الحسينية من القصور الحديثة للعائلة، إذ شُيد عام 2006 في غرب العاصمة عمّان، بجوار مسجد الملك الحسين بن طلال. وهو يتميز بتراثه المعماري العربي الإسلامي، المتمثل في الأبواب المقوسة والزخارف المنقوشة على الجدران.

ويحتوي القصر على قاعة للطعام وأخرى للاحتفالات، وساحة للمراسم الخارجية يتم فيها استقبال ملوك الدول والرؤساء. وأُطلق عليه اسم "الحسينية" لوجوده بجوار مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال.

ويستقبل الأردن اليوم ضيوفا من أكثر من 70 دولة، سيشاركون الأردنيين فرحتهم بزفاف وريث العرش.

وقالت قناة المملكة الأردنية، إن الأمير وليام، ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز، وصل إلى عمان لحضور الزفاف، كما وصلت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن.

ومن بين الرؤساء والملوك والقيادات التي توافدت على الأردن لحضور الحدث، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وزوجته، وسلطان بروناي حسن البلقية، والملك وليام إسكندر ملك هولندا، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

وتزينت شوارع العاصمة بالأعلام والورود واللوحات المضيئة على طول خط سير الموكب الملكي، فيما انتشرت القوات العسكرية ووحدات الجيش الأردني في الشوارع الرئيسية.

ومن المتوقع انتشار مئات الآلاف من المواطنين على طول خط سير موكب الزفاف للمشاهدة وتقديم التحايا، في أجواء من البهجة تعم البلاد.