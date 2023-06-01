"الموكب الأحمر".. التفاصيل الكاملة لعقد قران الأمير حسين ولي العهد الأردني

أجواء فرح كبيرة يعيشها الأردن استعداداً لحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حيث تبدأ مراسم عقد القران بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.

ويصل بعدها ولي العهد إلى قصر زهران، ليكون إلى جانب ضيوفه في القصر، لتصل بعدها خطيبته رجوة خالد السيف إلى القصر ذاته، للإعلان عن عقد القران.

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إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة سيشرف على تفاصيل عقد القران بحضور الشهود وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة خطيبته رجوة، وهي ذاتها الإجراءات التي حصلت في عقد قران الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني.



• قصر زهران

ويُعرف قصر زهران الذي بُني في منتصف خمسينيات القرن الماضي باحتضانه حفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك الحسين بن طلال.

ويحضر المناسبة في قصر زهران، عدد من الضيوف من الدول العربية الشقيقة والأجنبية والصديقة، وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي ينتظره الأردنيون.

وسيخرج العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.

• الموكب الأحمر

وارتبط "الموكب الأحمر" بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، حيث سيكون حاضرا في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل سيف.

الموكب السامي سيجوب عددا من شوارع العاصمة عمّان، انطلاقا من قصر زهران العامر إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

وبدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.

• إغلاقات بالشوارع

وأعلنت مديرية الأمن العام عن 7 مواقع احتفالات خلال مسير الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ووفقا لبيان الأمن العام، سيتم عمل 3 مواقع احتفالات (مقابل السفارة الكويتية، بجانب السفارة الكندية، وعلى الدوار الخامس نفسه)، الدوار السادس موقع احتفال (بين تقاطعي الخامس والسادس)، الدوار الثامن موقع احتفال (بين تقاطعي السابع والثامن)، شارع الملك عبدالله الثاني موقع احتفال على يسار الطريق، دوار الشعب (موقع احتفال فني).











وحددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالاحتفالات الوطنية التي ستشارك بها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.

• بدء وصول ضيوف الأردن

ووصل قادة ومسؤولون من دول شقيقة وصديقة إلى عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وخطيبته رجوة خالد السيف.

وأكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، وصلا الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الملك الأردني عبد الله الثاني لحضور مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

ويحضر حفل زفاف ولي العهد أيضا جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا.

فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي.

كما أعلن الموقع الملكي النرويجي، أن الأمير هاكون ولي عهد النرويج سيحضر حفل الزفاف.

اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلن عن حضور زفاف سمو ولي العهد برفقة زوجته، معربا عن سعادته بهذه المناسبة، وذلك في بيان صدر عن السفارة البريطانية في عمان.