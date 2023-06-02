اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأميرة إيمان برفقة شقيقتها الأميرة سلمى

لهذه الأسباب لفتت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج شقيقها ولي عهد الأردن

العربية.نت- رانيا لوقا
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اختارت الأميرة إيمان، شقيقة وليّ العهد الأردني الأمير حسين، إطلالة لافتة بأناقتها خلال الزفاف الملكي. وقد استطاعت أن تجمع في أناقتها بين طابع الحداثة واللمسات التقليديّة بأسلوب عصري بسيط.

الأميرة إيمان
الأميرة إيمان

حملت إطلالتها توقيع المصمم السعودي محمد آشي، وقد تميّزت بلونها الحيادي، بكمّين على شكل "كاب"، وبقصّات أفقيّة عند الصدر. وقد تمّ تنسيقها مع حقيبة ذات طابع شرقي تحمل توقيع علامة Sarah’s Bag اللبنانيّة.

الأميرة إيمان تتوسط عائلتها خلا حفل الزفاف
من 2
  • الأميرة إيمان تتوسط عائلتها خلا حفل الزفاف
  • الأميرة إيمان مع والدها الملك حسين
(2 صور)
الأميرة إيمان تتوسط عائلتها خلا حفل الزفاف
الأميرة إيمان تتوسط عائلتها خلا حفل الزفاف
الأميرة إيمان مع والدها الملك حسين
الأميرة إيمان مع والدها الملك حسين
مادة اعلانية

صنع المصمم محمد آشي مكانة خاصة له على ساحة الأزياء العالميّة من خلال العروض التي قدّمها خلال أسابيع الموضة العالميّة وارتداء المشاهير لأزيائه في مناسباتهن وعلى السجادة الحمراء للمهرجانات العالميّة. ولد آشي في العام 1980، درس تصميم الأزياء، وتدرّج على يد المصمم العالمي إيلي صعب قبل أن يتخذ من بيروت مقراً لعلامته التي حملت اسم Ashi Studio. وقد انتقل بعد ذلك للانطلاق من باريس حيث يحرص على المشاركة بفعاليات أسابيع الموضة فيها.

الأمير إيمان برفقة زوجها جميل الأكسندر
من 2
  • الأمير إيمان برفقة زوجها جميل الأكسندر
  • الأميرة إيمان بثوب من آشي ستوديو وحقيبة من سارز باغز
(2 صور)
الأمير إيمان برفقة زوجها جميل الأكسندر
الأمير إيمان برفقة زوجها جميل الأكسندر
الأميرة إيمان بثوب من آشي ستوديو وحقيبة من سارز باغز
الأميرة إيمان بثوب من آشي ستوديو وحقيبة من سارز باغز

ارتدت العديد من الأميرات والنجمات من تصاميم آشي على مرّ السنين، نذكر منهن: الملكة الأردنيّة رانيا، بيونسيه، لايدي غاغا، طاردي بي، ساره جيسيكا باركر، سونام كابور، ديبيكا بادكون، وآيشوارايا راي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناتور جمهوري يكشف نقاط قوة ترمب.. ما هي؟ سيناتور جمهوري يكشف نقاط قوة ترمب.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط