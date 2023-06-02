شاهد.. حيوان مفترس يظهر بعد مئة عام على "انقراضه"

شوهد حيوان نادر وموطنه في شمال كاليفورنيا للمرة الثانية فقط منذ أن كان يعتقد أنه انقرض منذ أكثر من 100 عام.

التقط أحد الأشخاص صورة للحيوان في مايو عندما كان يستمتع بيوم تزلج في جبل ماموث في كراولي بكاليفورنيا.

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والحيوان "ولفيرين" هو حيوان قصير قوي ممتلئ الجسم من آكلات اللحوم، وهو أكثر شبهًا بـالدب الصغير. ويشتهر الولفيرين بالوحشية والقوة غير المتناسبة مع حجمه، ويتميز بقدرة على قتل فريسة يبلغ حجمها أضعاف حجمه.

وهذه هي المرة الثانية التي شوهدت فيها الحيوانات منذ اختفائها من كاليفورنيا في عام 1922 بعد أن قضى الصيادون عليها. يُعتقد أن ولفيرين كانت الحيوانات التي هاجمت مخيما والتهمت أشخاصا عالقين في الثلج حينها.

في الحادث الأخير، قالت المجموعة التي رصدت الحيوان إنهم لم يكونوا متأكدين مما كانوا ينظرون إليه في البداية. بدا الحيوان وكأنه "دب صغير، باستثناء العلامات البيضاء والذيل الطويل والرأس".

وفي عام 2008، شوهد الحيوان وقال حينها أحد الخببراء "إنه ولفيرين وحيد يبحث عن أنثى من المحتمل ألا يجدها أبدًا".

يُعتقد أن هناك 400 ولفيرين فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في أيداهو وكولورادو ومونتانا. تعيش الحيوانات لمدة خمسة إلى 13 عامًا، لذلك يقول المسؤولون إنهم لا يعتقدون أن مشاهدته في كاليفورنيا هو دقيق.