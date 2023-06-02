بعد الزفاف الملكي.. فيديو قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة يجتاح التواصل

صنع زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة آل سيف، الحدث وحظي باهتمام عربي وعالمي، وعاد حديث البعض عن قصة حب هذا الثنائي الذي حظي بقبول شعبي كبير، وراح آخرون يتساءلون كيف تعرف الأمير الحسين على السعودية رجوة؟.

وإن كان السؤال ليس جديدا فإن إجابته أيضا كانت قبل أسابيع ومن ولي العهد ذاته، حيث أثار ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني نهاية إبريل الماضي، وحتى اليوم تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو تحدث فيه عن الطريقة التي تعرف فيها على رجوة.

مادة اعلانية

مقطع الفيديو المتداول جاء خلال جلسة حوارية لولي العهد الأردني ضمن منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، حيث نشر الديوان الملكي الأردني وقتها فيديو الجلسة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

فيديو .. ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله يكشف كيف تعرف على خطيبته السعودية رجوة آل سيف #الاردن pic.twitter.com/DrJIP9ojeU — سلطان الجوفي (@sultanaaljoufi) April 30, 2023

ورد ولي العهد الأردني على سؤال لأحد المشاركين في الجلسة الحوارية، كيف تعرف على رجوة خالد آل سيف، ليقول: "تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة".

وأردف الأمير الأردني أنه لم يتحدث معها وقتها ومرت الأيام، لافتا أنه بعد مدة كان هناك شيء ما ذكّره بها فقرر السؤال عنها وصار النصيب.

وأوضح "كان هناك حديث ولقاء، وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة". واستطرد قائلا "أنا أعتبر نفسي محظوظا لأنه ليس كل يوم الواحد يتعرف على شخص مثل رجوة".

وأكد ولي العهد بحضور خطيبته وقتها الآنسة رجوة خالد آل سيف لجلسة المنتدى وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء، أنه والآنسة رجوة يشعران بالراحة والانبساط.







يذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

وشهد الأردن، الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد الأردني والشابة السعودية رجوة آل سيف، بحضور قادة من الشرق الأوسط والعالم.

وعقد القران في قصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينات القرن الماضي، واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.

ووقع الأمير (28 عاما) وعروسه (28 عاما)، عقد قرانهما بوجود إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وبحضور عائلتيهما، ونحو 140 ضيفا.

وجرى استقبال الضيوف من قبل الملك عبدالله وعقيلته الملكة رانيا في قصر زهران، على نغمات معزوفات القوات المسلحة قبل وصول العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في سيارة رولز رويس "فانتو في" سوداء صنعت عام 1968.

وارتدت العروس فستاناً أبيض مع طرحة طويلة من تصميم إيلي صعب، وتزينت بتاج فضي اللون.

وارتدى ولي عهد الأردن بدلة سوداء مطرزة باللون الذهبي تشابه تصميم بدلة عرس والده التي ارتداها كذلك جدهما الملك عبدالله الأول.





الأمير الحسين والأميرة رجوة خلال حفل الاستقبال رجوة آل سيف الأمير الحسين والعروس رجوة من الخطوبة