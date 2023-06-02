اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كلب شرس آيستوك
تعبيرية

مغن يروي تفاصيل مرعبة.. "5 كلاب كانت تنهشني وتركتني بدون أذنين"

"تعرضت لأكثر من 50 عضة وكنت أشعر بكل شيء وأصرخ من الألم"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في حادثة صادمة، تعرض مغنٍ بريطاني (23 عاماً) لهجوم من قبل كلاب صديقه التي كادت تفقده حياته.

وفي التفاصيل كما رواها هنري شيريدان أنه وفيما كان في زيارة لصديقه، وكانا يجلسان في الحديقة خارج المنزل وبجانبهما الكلاب الخمسة، تحولت هذه الكلاب فجأة إلى العدائية من دون معرفة السبب وانقضت عليه وراحت تعضه بكامل أنحاء جسمه، ممزقة يديه ورجليه.

مادة اعلانية

وأدرك أنه قد لا ينجو فأخفى وجهه بكفيه، إلا أن الكلاب انقضت على أذنيه وقطعتهما.

من 3
(3 صور)

ويقول إنه ما يزال على قيد الحياة بسبب صديقه الذي بعد فشله في إبعاد الكلاب عنه، اضطر إلى الاستلقاء فوقه وإحاطته بذراعيه لحمايته.

عندها تغير فجأة سلوك الكلاب وشعرت بالخوف وهرعت إلى داخل المنزل.

وعلى الإثر اتصل صديقه بالشرطة وسارعت سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى حيث خضع للعديد من عمليات الجراحة و"الترقيع" بنقل جلد من الأماكن السليمة واستخدامها لتغطية الجروح العميقة في يديه ورجليه.

وروى الشاب شيريدان تفاصيل الحادثة المؤلمة، ويقول بحسب ما أوردته "ديل ميل" البريطانية "تعرضت لأكثر من 50 عضة وكنت أشعر بكل شيء وأصرخ من الألم".

شاهد.. حيوان مفترس يظهر بعد مئة عام على "انقراضه" الأخيرة شاهد.. حيوان مفترس يظهر بعد مئة عام على "انقراضه"

ويضيف أنه بينما كان متوجها إلى صديقه حصل معه شجار وراح يصرخ خلالها، ويرجح أن الكلاب التي يعرفها منذ أن كانت بعمر الأسابيع قد خافت. ويضيف أنه صرخ على الكلاب عند وصوله لمنزل صديقه مرجحا أنها كانت تحتاج للاهتمام والانتباه الأمر الذي أغضبها.

وأوضح أنه سيخضع لزرع أذنين بعد أسابيع قليلة، مؤكدا أنه لولا وضع يديه على وجهه لكانت الكلاب مزقت رقبته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناتور جمهوري يكشف نقاط قوة ترمب.. ما هي؟ سيناتور جمهوري يكشف نقاط قوة ترمب.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط