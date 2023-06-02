مغن يروي تفاصيل مرعبة.. "5 كلاب كانت تنهشني وتركتني بدون أذنين"

في حادثة صادمة، تعرض مغنٍ بريطاني (23 عاماً) لهجوم من قبل كلاب صديقه التي كادت تفقده حياته.

وفي التفاصيل كما رواها هنري شيريدان أنه وفيما كان في زيارة لصديقه، وكانا يجلسان في الحديقة خارج المنزل وبجانبهما الكلاب الخمسة، تحولت هذه الكلاب فجأة إلى العدائية من دون معرفة السبب وانقضت عليه وراحت تعضه بكامل أنحاء جسمه، ممزقة يديه ورجليه.

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وأدرك أنه قد لا ينجو فأخفى وجهه بكفيه، إلا أن الكلاب انقضت على أذنيه وقطعتهما.







ويقول إنه ما يزال على قيد الحياة بسبب صديقه الذي بعد فشله في إبعاد الكلاب عنه، اضطر إلى الاستلقاء فوقه وإحاطته بذراعيه لحمايته.

عندها تغير فجأة سلوك الكلاب وشعرت بالخوف وهرعت إلى داخل المنزل.

وعلى الإثر اتصل صديقه بالشرطة وسارعت سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى حيث خضع للعديد من عمليات الجراحة و"الترقيع" بنقل جلد من الأماكن السليمة واستخدامها لتغطية الجروح العميقة في يديه ورجليه.

وروى الشاب شيريدان تفاصيل الحادثة المؤلمة، ويقول بحسب ما أوردته "ديل ميل" البريطانية "تعرضت لأكثر من 50 عضة وكنت أشعر بكل شيء وأصرخ من الألم".

ويضيف أنه بينما كان متوجها إلى صديقه حصل معه شجار وراح يصرخ خلالها، ويرجح أن الكلاب التي يعرفها منذ أن كانت بعمر الأسابيع قد خافت. ويضيف أنه صرخ على الكلاب عند وصوله لمنزل صديقه مرجحا أنها كانت تحتاج للاهتمام والانتباه الأمر الذي أغضبها.

وأوضح أنه سيخضع لزرع أذنين بعد أسابيع قليلة، مؤكدا أنه لولا وضع يديه على وجهه لكانت الكلاب مزقت رقبته.