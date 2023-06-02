شاهد الأميرة إيمان تتألق في زفاف شقيقها بفستان من تصميم السعودي محمد آشي

بحضور حوالي 140 ضيفاً من أفراد العائلة المالكة الهاشمية والعوائل الملكية ورؤساء الدول المدعوين من مختلف أنحاء العالم، عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف.

وتألقت الأميرة إيمان بفستان طويل باللون العاجي والكمّين الفضفاضين بتوقيع المصمم السعودي محمد آشي، ونسقت معه حقيبة كلوتش من العلامة اللبنانية ساراز باج من مجموعة أورينتال، وعادت وارتدت لحفل الاستقبال فستاناً يدمج بين الشيفون والقماش اللامع باللون الزهري من علامة جيامباتيستا فالي ووضعت التاج الذي ارتدته يوم عرسها وكتب عليه إيماني بالله.

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أما الشعر والماكياج فكما عودتنا الأميرة إيمان فقد اختارت تسريحة رقيقة أنثوية مع ترك شعرها منسدلاً من الخلف، واختارت مكياجاً خفيفاً. رافق إلى قصر زهران زوجها السيد جميل ألكسندر، حيث استقبلهما جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.

فيما تألقت العروس المهندسة السعودية رجوة آل سيف بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب. حيث اختارت الآنسة رجوة آل سيف فستاناً باللون الأبيض بتنورة طويلة وضيقة مع أكمام كاملة وكتفين بارزتين وياقة غير متماثلة مع طيات في منطقة الصدر والخصر أظهر قوامها مثالياً تماماً. جاء ذيل الفستان قابلاً للفك مع تفاصيل مطرزة من الأزهار تتماشى مع الأزهار الثلاثية الأبعاد التي أضيفت إلى الطرحة، لتضيف حجماً ودراما أكثر لإطلالة الزفاف.

أكملت رجوة إطلالتها الملكية بأقراط ماسية متدلية وتاج ماسي من تصميم دار فريد للمجوهرات كتب عليه عبارة "رجوة من الله".

وارتدت الملكة رانيا "تاج العظمة" وهو واحد من أجمل تيجان الأسر الملكية في العالم، وأول تاج يدخل النص العربي في تصميمه، كتب عليه بخط الـ"نستعلق" الفارسي عبارة "العظمة لله" ويتكون من 1200 ماسة يتوسطها ماسة بحجم 60 قيراطاً، وصممه يان سيسكارد من دار فريد.