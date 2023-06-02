شاهد الإطلالة الثانية لولي عهد الأردن وعروسه الأميرة رجوة

ظهر ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وعروسه الأميرة رجوة الحسين في إطلالة ثانية في آخر مراسم حفل الزفاف الملكي.

الإطلالة الثانية لولي عهد الأردن #الأمير_الحسين وعروسه الأميرة رجوة الحسين في آخر مراسم حفل الزفاف الملكي#الأردن #العربية pic.twitter.com/vKAv2hp50O — العربية (@AlArabiya) June 1, 2023

وشهد الأردن، الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد الأردني والشابة السعودية رجوة آل سيف، بحضور قادة من الشرق الأوسط والعالم.

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وعقد القران في قصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينات القرن الماضي واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.

ووقع الأمير (28 عاما) وعروسه (28 عاما) عقد قرانهما بوجود إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وبحضور عائلتيهما ونحو 140 ضيفا.

وجرى استقبال الضيوف من قبل الملك عبدالله وعقيلته الملكة رانيا في قصر زهران، على نغمات معزوفات القوات المسلحة قبل وصول العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في سيارة رولز رويس "فانتو في" سوداء صنعت عام 1968.

وارتدت العروس فستاناً أبيض مع طرحة طويلة من تصميم إيلي صعب، وتزينت بتاج فضي اللون.

وارتدى ولي عهد الأردن بدلة سوداء مطرزة باللون الذهبي تشابه تصميم بدلة عرس والده التي ارتداها كذلك جدهما الملك عبدالله الأول.