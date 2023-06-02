ما هي العبارة العربية التي تزين التاج الماسي للأميرة رجوة الحسين؟

ارتدت الأميرة رجوة الحسين زوجة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، تاجا ماسيا، أصبح حديث مراقبي الحدث الملكي بعدما تبين أنه يحمل عبارة باللغة العربية.

وحمل تاج الأميرة رجوة عبارة "رجوة من الله"، وهو اللقب الذي أطلقته الملكة رانيا على كنتها الجديدة في الكلمة المؤثرة التي ألقتها خلال حفل الحناء الذي أقيم في قصر الحسينية الأسبوع الماضي.

مادة اعلانية





تاج الأميرة رجوة من العرس الملكي العرس الملكي اجتذب الأنظار

وأبدى مراقبو الحدث الملكي إعجابهم بالعبارة العربية التي اختارتها الأميرة رجوة على تاجها الملكي وحرصها على إثبات فخرها واعتزازها بهويتها العربية.

واختارت الأميرة رجوة دار يان سيكارد من أجل تصميم تاجها الملكي.

هذا ومنح مرسوم ملكي أردني، الخميس، زوجة الأمير الحسين لقب "أميرة"، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

وولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 نيسان 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك يالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.