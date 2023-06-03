اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A commuter waits on a platform after the Maelbeek metro station reopened on Monday in Brussels, Belgium, April 25, 2016. REUTERS/Francois Lenoir
إحدى محطات المترو في بروكسل (تعبيرية)

علق رأسه بالستار الحديدي لمحطة مترو.. وفاة مروعة تصدم بروكسل

باشرت الشرطة تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث المميت وما إذا كانت الضحية "من المشردين أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قضى رجل، اليوم السبت، في بروكسل بعدما علق الجزء العلوي من جسمه في ستار معدني بإحدى محطات المترو، في مأساة جديدة تُسجّل في ظل تزايد البلاغات في شأن المشردين المنتشرين في شبكة النقل، على ما أعلنت الشركة المشغلة للمترو.

وعثر عناصر الإغاثة على جثة الرجل قرابة الساعة 04:30 صباحاً في مترو روجيه بوسط المدينة.

مادة اعلانية

وقال الناطق باسم هيئة الإغاثة، وولتر ديريو، لوكالة "فرانس برس" إنّ العناصر أخرجوا الضحية من الستار المعدني، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاش قلبه. ولم يتم التوصل فوراً إلى هوية الضحية.

نموذج عن الستائر المعدنية التي تغلق بها محطات المترو في بلجيكا (تعبيرية)
نموذج عن الستائر المعدنية التي تغلق بها محطات المترو في بلجيكا (تعبيرية)

وأضاف ديريو "هذه رابع حادثة تُسجّل منذ مارس، لكنّها كانت قاتلة هذه المرة للأسف".

200 لسعة نحل قاتل نخرت جسد مسن لمدة 3 ساعات!.. اقرأ ما حدث معه الأخيرة 200 لسعة نحل قاتل نخرت جسد مسن لمدة 3 ساعات!.. اقرأ ما حدث معه

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد تطرقت خلال الأسابيع الأخيرة إلى حوادث مماثلة، لكنّها كانت تقتصر بحسب ديريو على "أرجل عالقة" في الأبواب الأوتوماتيكية.

وباشرت الشرطة تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث المميت وما إذا كانت الضحية "من المشردين أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول"، بحسب الناطق باسم هيئة الإنقاذ.

من جهتها أشارت "ستيب"، الشركة المشغلة للنقل العام في بروكسل، إلى أن الحادث ناجم "بشكل واضح" عن "محاولة دخول" إلى المترو، قبل قليل من الوقت المُعتاد الذي تفتح فيه الأبواب تلقائياً أي "عند الساعة 04:30".

وقالت الناطقة باسم "ستيب" سيندي أران لوكالة "فرانس برس" إنها "ليست مشكلة مرتبطة بالبنية التحتية". وتابعت: "نلاحظ منذ عام ارتفاعاً في عدد البلاغات عن المشردين في المترو، وحذّرنا من الموضوع في الخريف الفائت"، مضيفةً "ينبغي على السلطات والجهات المختصة التحرّك" إزاء هذا الواقع. وأشارت إلى أن الزيادة في عدد هذه التقارير تبلغ "60 إلى 70%".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | بسبب التعديلات القضائية.. هتافات ضد نتنياهو لم تتوقف منذ 5 أشهر الساعة 60 | بسبب التعديلات القضائية.. هتافات ضد نتنياهو لم تتوقف منذ 5 أشهر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط