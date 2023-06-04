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شاهد النيران تشتعل بسيارة فيها طفلان.. بينما الأم تتسوق

دبي - العربية.نت
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في حادثة غريبة، تركت أم طفليها دون رقابة في سيارة اشتعلت فيها النيران بينما كانت هي تتسوق، حيث تواجه تهماً بالإهمال والحرق العمد.

وأوضحت الشرطة أن المرأة أليشا مور البالغة من العمر 24 عاماً، من فلوريدا، كانت تتسوق داخل متجر عندما تركت طفلين دون رقابة في سيارة اشتعلت فيها النيران.

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في حين كشفت السلطات أن مور أوقفت سيارتها في 26 مايو/أيار الماضي خارج متجر "ديلارد" في مجمع "أوفييدو" وتركت طفلين داخل السيارة، بحسب موقع "فوكس نيوز".

عادت بعد ساعة

ودخلت المتجر وبدأت في التسوق مع رجل، وبعد حوالي ساعة غادرت المتجر ووجدت سيارتها مشتعلة بالنيران.

من جانبهم، قال شهود إنهم رأوا النار تندلع في السيارة وهرعوا لإنقاذ الأطفال بداخلها.

وأصيبت طفلة بحروق من الدرجة الأولى في وجهها وأذنيها.

أليشا مور البالغة من العمر 24 عاماً ( على تويتر City of Orlando)
أليشا مور البالغة من العمر 24 عاماً ( على تويتر City of Orlando)

فيما أوضحت السلطات أنها ليست متأكدة من سبب اندلاع الحريق.

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