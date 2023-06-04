شاهد مكسيكياً ينزعج من جرو كلب فيلقيه بوعاء مليء بالزيت المغلي

أمضت الشرطة المكسيكية 5 أيام تبحث عن أربعيني العمر، صوّرته كاميرا للمراقبة العامة وهو يلقي، الأحد الماضي، بجرو كلب في وعاء مليء بالزيت المغلي، ثم غادر بسيارته كأن شيئا لم يكن.

ويوم الجمعة الماضي فقط، تمكنت الشرطة من العثور عليه في منطقة Tecámac الإدارية بولاية المكسيك، فاعتقلته بتهمة عقوبتها السجن 3 سنوات، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام محلية أبرزت خبر ما فعله المدعو "Sergio N" بالجرو "بينيتو" البالغ 6 أشهر، وبثت بمواقعها فيديو كالمعروض أدناه.

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وكان الكلب معتادا على التجول قرب دكان بائع للحوم، يرمي إليه بقطع من بواقيها ليطعمه، وفي يوم الحادث دخل سيرجيو "ن" إلى الدكان ليشتري احتياجاته من اللحم، فاختلف لسبب ما مع الجزار، في وقت كان الجرو يزعجه داخل المحل على ما يبدو، فطرده إلى الخارج، ولما خرج بدوره من الدكان صادف الجرو قرب وعاء الزيت المغلي، فحمله وألقاه فيه.

وأسرع الجزار إلى الوعاء المغلي زيته بحرارة زادت عن 200 مئوية، وانتشل منه الجرو الذي كان يصارع الموت وحمله إلى طبيب بيطري، حاول إنقاذه مما ناله من حروق، لكنه فشل بمحاولاته، ولفظ "بينيتو" آخر أنفاسه وفارق الحياة، إلا أن خبره انتشر سريعا مع الفيديو في اليوم التالي، وأثار صدمة في المكسيكيين ممن طالبوا باعتقال قاتل الكلب ومحاكمته التي تبدأ الثلاثاء.