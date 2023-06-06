رسميا اتحاد جدة السعودي يوقع مع الفرنسي كريم بنزيمة لـ3 مواسم

وقع نادي اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء، رسمياً مع الفرنسي كريم بنزيمة لثلاثة مواسم.

وفيما كانت الأوساط الرياضية منشغلة، على مدار الأيام الماضية، بإعلان نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد رحيل المهاجم كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية في نهاية الموسم، بعد إنهاء عقده بالتراضي، بعد 14 موسماً ومسيرة حافلة بالألقاب في ظل أنباء عن تلقيه عرضاً من نادٍ سعودي، قطع خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، الشك باليقين.

مادة اعلانية

فقد كشف رومانو في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أمس الاثنين، أن بنزيمة وقع على عقد مع نادي الاتحاد السعودي يمتد حتى عام 2025.

وقبلها، قال النادي الإسباني في بيان، الأحد، إن "ريال مدريد وقائدنا كريم بنزيمة توصلا لاتفاق لإنهاء فترته الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا".

كما أكد أن "مسيرة بنزيمة في ريال مدريد كانت مثالاً للتصرف والاحترافية ومثل قيم نادينا. استحق كريم بنزيمة حق تقرير مستقبله".

يذكر أن بنزيمة، الذي انضم إلى ريال في 2009 قادماً من أولمبيك ليون، أصبح قائداً لخط هجوم الفريق ومصدر الخطورة الأكبر بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وسجل أكثر من 350 هدفاً لصالح ريال وكان 2021-2022 أفضل مواسمه مع الفريق إذ أحرز 44 هدفاً في كل المسابقات ليقود فريقه لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا باللقب رقم 14 وكذلك التتويج بطلاً للدوري الإسباني.

كما حقق 25 لقباً مع ريال بينها دوري الأبطال 5 مرات والدوري الإسباني 4 مرات وكأس الملك 3 مرات.