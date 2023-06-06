مفاجأة بالفيديو.. هكذا انتهى شجار بين سائقين في تركيا

شهدت مدينة أنطاليا التركية التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في البلاد، شجاراً بين سائق حافلة وسائق دراجة نارية أدى لحدوث عملية سرقة لم تكن في الحسبان، وهو ما سجّلته كاميرات المراقبة في الشارع الذي شهد الشجار بين السائقين التركيين.

Antalya'da otomobil ve motosiklet sürücülerinin yol vermeme kavgası sırasında, yanlarına gelen bir adam motosikleti çaldı. pic.twitter.com/wDWtARuI1Z — Yeni Şafak (@yenisafak) June 5, 2023

وفي التفاصيل، اندلع شجار بين سائقين تركيين أحدهما كان يقود حافلة والآخر دراجة نارية، حول أولوية الطريق، لكن النقاش الحادّ بينهما تحوّل لشجارٍ وعراكٍ بالأيدي، وفق ما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي يتمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا منذ أمس الاثنين، حيث حصل الشجار في المدينة السياحية والساحلية الواقعة جنوب غربي البلاد.

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سرقة مفاجئة

وتمكّن رجل ثالث من استغلال الشجار، إذ قام بسرقة الدراجة النارية على نحوّ مفاجئ عندما كان المارّة يحاولون وقف الشجار بين كلا السائقين في منطقة إيتيلار وتحديداً في شارع آدم ديدي.

وأظهر مقطع فيديو قيام رجلٍ ثالث برفع الدراجة النارية عن الأرض بعد وقوعها خلال الشجار بين السائقين، ثم قام بتشغيلها قبل أن يمضي بها مسرعاً.

ولم تنشر وسائل الإعلام التركية أي معلوماتٍ عن سارق الدراجة النارية، كما أن الشرطة لم تصدر أي بيانٍ بشأن الحادثة.

وطالب مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي بتركيا، السلطات الأمنية بإلقاء القبض على سارق الدراجة النارية، فيما طالب آخرون السلطات باتخاذ المزيد من التدابير لمنع وقوع حوادث السرقة لاسيما وأن مدينة أنطاليا تعد من الوجهات السياحية البارزة في البلاد.