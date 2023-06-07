الأردن.. مقتل 9 إشخاص وإصابة 13 في حادث مروع

أوقع حادث سير مروع في البادية الشمالية بمحافظة المفرق شرقي الأردن 9 وفيات و12 إصابة، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر لـ "العربية.نت" إن الحادث وقع نتيجة تصادم مركبتي نقل، وتحمل إحداهما عمال سوريين يعملون في مزارع المنطقة.

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نقل الضحايا لـ 3 مستشفيات

وقال مصدر طبي لـ "العربية.نت" إنه تم نقل الضحايا إلى 3 مستشفيات: مستشفى البادية الشمالية الحكومي، ومستشفى المفرق الحكومي، ومستشفى الملك طلال العسكري.

وتابع المصدر أن حالات الضحايا متفاوتة، مضيفا أنه سيتم نقل جثث الضحايا إلى مركز الطب الشرعي في شمال الأردن بمحافظة إربد.

الأمن يكشف سبب الحادث

وكشفت الإدارات المرورية عن سبب زيادة عدد الوفيات في الحادث المروع.

وقالت الإدارة إن تحميل الركاب بالأماكن غير المخصصة لذلك (الصندوق الخلفي لمركبات النقل) تسبب بزيادة عدد الوفيات.

ووفقا للأمن، جرى فتح تحقيق مروري في الحادث الدامي.

واضافت مصادر محلية لـ "العربية.نت" أن الحادث وقع على طريق فرعي يؤدي إلى مزارع جنوبي طريق بغداد الدولي.