بالفيديو.. أول رسالة من بنزيمة لجماهير اتحاد جدة

بعث اللاعب كريم بنزيمة ذو الأصول الجزائرية رسالة لجماهير نادي اتحاد جدة السعودي، عقب إعلان انضمامه لصفوف فريق "النمور"، بعقدٍ يمتد حتّى عام 2026.

ونشر النادي الفائز بلقب دوري "روشن" عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، الثلاثاء، مقطع فيديو حمل أبرز اللقطات للمهاجم الفرنسي ذو الأوصول الجزائرية ومراسم توقيع العقد.

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قال بنزيمة باللغة العربية في الفيديو: "أنا متحمس لأشوفكم في جدة"، بالتزامن مع تقارير صحفية ذكرت أن نادي اتحاد جدة سيقيم حفل استقبال للاعبه الجديد عند وصوله للمملكة العربية السعودية.

وأكد أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة ارتداء النجم الفرنسي كريم بنزيمة والذي تم التعاقد معه يوم الثلاثاء على الرقم 9 الذي يحمله حالياً المغربي عبدالرزاق حمدالله، فيما أشار لاعب ريال مدريد السابق إلى أنه بات يعرف قوة دوري روشن السعودي خصوصاً بعد قدوم صديقه كريتسيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأعلن اتحاد جدة التوقيع مع اللاعب الفرنسي الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.

وقال أنمار الحائلي رئيس النادي في تصريح نقله حساب اتحاد جدة على "تويتر": نحن متحمسون لرؤية كريم بنزيمة بالقميص رقم 9.

وفي المقابل قال كريم بنزيمة في التصريح الذي نقله حساب الاتحاد على "تويتر" كذلك: أنا متحمس لتجربة مسابقة جديدة في بلد مختلف. يتمتع نادي الاتحاد بتاريخ مذهل ومشجعين شغوفين بشكل لا يصدق وطموحات كبيرة في كرة القدم ليكون قوة في آسيا بعد الفوز بالدوري، لقد كنت محظوظا لتحقيق أشياء مذهلة في مسيرتي وتحقيق كل ما بوسعي في إسبانيا وأوروبا.

وأردف: لدي معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ومستوى الفرق واللاعبين، خصوصاً مع قدوم النجوم مثل صديقي كريستيانو رونالدو، كما أنني على دراية بالطموحات الكبيرة للسعودية بما يخص كرة القدم والرياضة ككل.

ويعتبر كريم بنزيمة (35 عامًا) من أبرز اللاعبين حول العالم، وأحد أساطير نادي ريال مدريد الإسباني، إذ قضى مع الأخير 14 عامًا، تخللها تحقيق 25 لقباً والظهور في 648 مباراة، سجّل خلالها اللاعب 354 هدفاً وصنع 165 آخرين.





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