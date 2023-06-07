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مشاهد صادمة لهندي يدفع بزوجته ويسقطان معا تحت عجلات القطار

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنهما كانا يخططان للانتحار

العربية.نت
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في حادثة مروعة في ولاية البنغال الغربية، شوهد زوجان يحاولان الانتحار على سكة المترو. عانق رجل زوجته في رصيف محطة نوابارا في مترو كولكاتا، عند رؤية وصول القطار، وحملها وقفز معها أمام وسيلة النقل.

تم التقاط الحادث المروع بواسطة كاميرا CCTV.

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ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، زوجين يسيران بشكل عرضي على منصة المترو ويتخذان قرارًا صارمًا لإنهاء حياتهمh بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ومن خلال اللقطات، يرجح أن الزوجة لم تكن تخطط أبدا لإنهاء حياتها، إنما زوجها هو من دفعها عنوة تحت عجلات القطار كما أنها شوهدت تحاول الابتعاد عن القضبان لحظة اقتراب القطار منهما.

وعندما دخلت حافلة المترو المبنى، اندفع الرجل نحو زوجته وقفز معها إلى القضبان.

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شوهد الثنائي تحت القطار المتحرك، ومع ذلك، تم إنقاذهما من قبل موظفي المترو هناك. وعلم لاحقا أن الزوجة أصيبت برضوض فيما اضطر المسعفون إلى بتر ساق الزوج.

في غضون ساعة من محاولة الانتحار، استؤنفت الخدمات في خطوط المترو.

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