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دب يتبختر
من عملية الاصطياد

لن تصدق ما ستراه.. دب يتبختر قرب الكابيتول والبيت الأبيض!

دبي - العربية.نت
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لم يكن يعلم سكان من العاصمة الأميركية ما ينتظرهم خارج منازلهم صباح أمس الجمعة، من ضيف ثقيل بعض الشيء أقلق راحتهم.

بعد التمساح.. دب عملاق يتبختر بين الناس وسط صراخهم سوشيال ميديا بعد التمساح.. دب عملاق يتبختر بين الناس وسط صراخهم

ففي حادثة شغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أصاب دب أسود صغير قاطنو حي هادئ في شمال شرق واشنطن بالفزع صباح الجمعة، عندما استيقظوا ليجدوه يتجول في الساحات الخلفية لمنازلهم ويفتش في صناديق القمامة.

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وأثارت صور الدب المتجول، ثم اصطياده، ضجة في الأوساط الأميركية، حيث تم رصده وهو يتجول في حي بروكلاند، على بعد أقل من خمسة أميال من مبنى الكابيتول والبيت الأبيض.

طوق للإمساك به

إثر ذلك، فرضت السلطات طوقا في الحي لإبعاد السكان، وعندما تسلق الدب الصغير شجرة استخدمت الشرطة صفارات لتشتيته عن الهبوط حتى تستعد له طواقم الصيد.

وبعد هبوط الدب، قال مسؤول بمنظمة "هيومين ريسكيو ألاينس" إنه سيتم فحصه طبيا، ثم إطلاق سراحه في البرية.

200 رطل

يشار إلى أن الدب الذي يبلغ وزنه 200 رطل تقريبا أضحى حديث حي بروكلاند منذ أن شوهد في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة في شارع فرانكلين.

من 2
(2 صور)

كما أحضر بعض السكان مناظير لمشاهدته عن قرب وهو يتجول، في حين قرر آخرون أخذ إجازة من العمل لمعرفة مصير الحيوان.

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