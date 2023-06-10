"إرهاب السوشي" يجتاح اليابان.. مراهق ينشر لعابه على أطباق الطعام

تسعى سلسلة مطاعم سوشي في اليابان إلى الحصول على تعويضات بقيمة 67 مليون ين ياباني، من أحد المراهقين الذي نشر مقطعاً مصوراً له وهو ينشر لعابه على الطعام ضمن ما يطلق عليه "مزحة إرهاب السوشي".

فقد أظهر الفيديو المراهق وهو يلعق زجاجة صلصة الصويا ويمسح اللعاب على شريحة من السمك في أحد مطاعمها، كجزء من مزحة اجتاحت اليابان مؤخراً وتهدف بحسب البعض لفضح موازنة البلاد المتعلقة بصناعة المواد الغذائية، بحسب "الغارديان".

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ورفعت شركة Sushiro، أكبر مشغل لمطاعم السوشي في اليابان، الدعوى أمام محكمة في أوساكا، وفقاً لوكالة أنباء "كيودو"، بحجة أنها تكبدت خسائر مالية بعد الحادث وأثار مخاوف عامة بشأن نظافة الطعام.

فيما زُعم أن المراهق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، لعق زجاجة صلصة الصويا وحافة فنجان الشاي قبل إعادته إلى الرف، ثم مسح اللعاب على طبق من السوشي المخصص لرواد العشاء الآخرين، أثناء زيارة أحد فروع المطعم في يناير/كانون الثاني الماضي.

وانتشر مقطع فيديو للحادث صوره شخص آخر، مما أجبر سلاسل المطاعم على اتخاذ إجراءات صارمة لطمأنة العملاء المتوترين.

انخفاض عدد الوجبات

من جانبها، قالت الشركة إن سلسة مطاعمها شهدت انخفاضاً حاداً في عدد وجبات العشاء بعد الحادث، مضيفة أن الشركة الأم عانت من انخفاض بقيمة 16 مليار ين في القيمة السوقية في نهاية يناير.

وقالت وكالة الأنباء إن الشركة قد تسعى للحصول على تعويضات إضافية بعد أن اضطرت إلى إنفاق 90 مليون ين على تدابير النظافة الإضافية، بما في ذلك تركيب حواجز بلاستيكية في أكثر من 600 مطعم.

واعترف المراهق بلعق الأشياء وأعرب عن ندمه على أفعاله. وأوضح محاموه أنه لم يكن ينوي نشر الفيديو على الإنترنت، مضيفين أنه من المستحيل إلقاء اللوم على المراهق لانخفاض عملاء المطعم.

وألقت الشرطة اليابانية القبض في مارس/آذار الماضي، على ثلاثة أشخاص، بما في ذلك شاب يبلغ من العمر 21 عاماً يُزعم أنه شرب من زجاجة صلصة صويا مشتركة في مطعم كايتينزوشي تديره كورا سوشي.

جاءت الاعتقالات وسط تقارير عن أعمال تخريبية أخرى شملت مطاعم أخرى في قطاع تقدر ميزانيته بمليارات الدولارات.

يشار إلى أن "مزحة إرهاب السوشي" التي تجتاح اليابان، تنطوي على قيام أشخاص بلمس أطباق الطعام التي تنزل على أحزمة ناقلة أو حتى لعق زجاجات صلصة الصويا المشتركة، قبل مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بأفعالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.