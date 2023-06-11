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The deceased man’s belongings, left at a disused mining building after he died when a wall fell on him in Orkney, 170 kilometers (105 miles) southwest of Johannesburg, South Africa, Tuesday, Aug. 5, 2014. One man died when a wall of a disused mining building fell on him, said Werner Vermaak, a spokesman for emergency responders working in the Orkney area, a center of gold-mining operations. The earthquake shook buildings in Johannesburg and surrounding areas in South Africa's most populous province on Tuesday. (AP Photo/Themba Hadebe)
أضرار خلفتها هزة سابقة في جوهانسبرغ في 2014 (أرشيفية)
كوارث طبيعية

زلزال بقوة 5 درجات يهز جوهانسبرغ أكبر مدن جنوب إفريقيا

وقع في الساعة 2:38 صباحاً بالتوقيت المحلي على بعد ستة كيلومترات من بلدة ألبرتون الواقعة في الضواحي الجنوبية الشرقية لجوهانسبرغ

العربية.نت
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ضرب زلزال مدينة جوهانسبرغ أكبر مدن جنوب إفريقيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، التي تسجل الزلازل حول العالم، زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في الساعة 2:38 صباحاً بالتوقيت المحلي.

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وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد ستة كيلومترات من بلدة ألبرتون الواقعة في الضواحي الجنوبية الشرقية لجوهانسبرغ. ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

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ولم ترد تقارير حتى اللحظة عن وقوع إصابات ولا أضرار كبيرة.

ويصنف زلزال بهذه القوة على أنه زلزال طفيف، ولكن يمكن الشعور به بوضوح، وقد يتسبب في أضرار طفيفة للمباني.

وقال مراسل لوكالة "أسوشيتد برس" على مقربة من مركز الزلزال إن الهزة الأرضية استمرت لمدة دقيقة تقريباً.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر لحظة وقوع الزلزال. وقد ذكر بعض سكان جوهانسبرغ أنهم شعروا بهزات أرضية.

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