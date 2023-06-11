قتيل و3 جرحى.. إطلاق نار غامض في ستوكهولم

قُتل مراهق يبلغ 15 عاما وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بإطلاق نار في وضح النهار السبت في ستوكهولم، وفق ما أعلنت الشرطة مشيرة الى أن ظروف الواقعة لم تتضح.

وبعد ساعة على الواقعة اعتُقل رجلان إثر مطاردة قصيرة في جنوب العاصمة السويدية حسب الشرطة.

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وقد تبلغت الشرطة بحصول إطلاق نار في جنوب المدينة وعثرت في المكان على شخصين مصابين بطلقات نارية.

وكان هناك اثنان آخران أيضا في مكان قريب توفي أحدهما متأثرا بجروحه. ونُقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة ستوكهولم لوكالة "فرانس برس" إن "الشخص الذي قُتل صبيّ يبلغ الخامسة عشرة" مضيفا أن ظروف إطلاق النار لم تتحدد.

وكان ثلاثة أشخاص أصيبوا الجمعة أيضا في حوادث منفصلة بمنطقة ستوكهولم.

وخلال السنوات الأخيرة، عملت السويد على وقف موجة من عمليات إطلاق النار والهجمات المنسوبة إلى عصابات تصفي حسابات بينها في مجال تهريب المخدرات.

وشهدت البلاد 391 عملية إطلاق نار في 2022، 62 منها دامية، مقارنة بـ 45 في العام السابق، وفق الشرطة.