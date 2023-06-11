قتيل دهس عمداً.. مشهد صادم لمشاجرة "بالمركبات" في الأردن

في مشهد صادم، لم يعتد عليه المواطن الأردني، وقعت مشاجرة عنيفة في بلدة الكريمة بمحافظة إربد شمالي الأردن، راح ضحيتها مواطن أربعيني دهساً بشكل متعمد من أحد الأطراف بعد أن تحولت المشاجرة لمعركة باستعمال المركبات والدهس المتعمد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إنه ورد بلاغ إلى مديرية شرطة غرب إربد بوجود مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة كريمة بمحافظة إربد.

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وبين أن قوة أمنية تحركت على الفور إلى الموقع وتم فض المشاجرة وإلقاء القبض على أطراف المشاجرة، كما ألقي القبض على شخص قام بدهس مجموعة من الأشخاص ما أدى إلى وفاة أربعيني وإصابة عدد من الأشخاص.

وأضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين من قبل كوادر الدفاع المدني وإسعافهم لتلقي العلاج، وإخلاء الوفاة إلى مركز الطب الشرعي وبوشرت التحقيقات.

• تعطيل مدارس

من جانبه قال مدير تربية لواء الأغوار الشمالية الدكتور ماجد لافي إنه بالتنسيق مع الحاكم الإداري تم تعطيل طلبة مدرسة كريمه الثانوية للبنات ومدرسة عمر بن الخطاب القريبة من موقع المشاجرة وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة، بسبب تداعيات المشاجرة العنيفة.

كما شهدت المنطقة أعمال شغب تخللت حرق مستودعات بوليسترين عقب الجريمة.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن هوية الضحية وهو المواطن "محمد الشعار" والذي توفي نتيجة دهسه بشكل متعمد من أحد أطراف المشاجرة.