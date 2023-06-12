معجزة أطفال الأدغال.. هذا ما قالته لهم والدتهم قبل أن تموت

لم يتوقف العالم بأسره عن متابعة أخبار أطفال الأدغال الكولومبيين الأربعة الذين نجوا بعدما تاهوا طيلة أربعين يوماً، مع العلم أن أكبرهم لا تتجاوز الـ13 عاماً والأصغر لم يتخطَ العام الواحد.

معلومات جديدة وصادمة تكشفت في هذه المعجزة الإلهية، سردتها الابنة الأكبر والتي يعود لها الفضل في إبقاء أشقائها على قيد الحياة وأمور أخرى مثيرة كشفها الوالد.

مادة اعلانية

الأم نجت.. ولكن

والدة الأطفال الأربعة الذين تم إنقاذهم بأعجوبة من غابة كولومبية نجت لمدة أربعة أيام قبل أن تموت بعد تحطم طائرتهم الخفيفة، حسبما كشف زوجها المفجوع يوم الأحد.

وقال مانوال رانوك إن ابنته الكبرى ليزلي البالغة من العمر 13 عاماً أخبرته أن زوجته ماجدالينا موكوتوي فالنسيا كافحت للبقاء على قيد الحياة لكنها في النهاية طلبت منهم إنقاذ أنفسهم.





خريطة لموقع تحطم الطائرة والغابات المحيطة والد اثنين من الأطفال كلب إنقاذ

وقال رانوك، متحدثا في العاصمة الكولومبية بوغوتا عن محنة الأطفال المؤلمة التي استمرت 40 يومًا قبل أن ينقذهم الجيش: "لنكن واضحين، الفتاة (ليسلي) تعرف كل شيء".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي أوضحته هو أن الأم كانت على قيد الحياة لمدة أربعة أيام. قبل أن تموت... قالت لهم "انطلقوا!".

الأب يكشف المستور

تأتي هذه المعلومات الجديدة في الوقت الذي يظل فيه الأطفال الأربعة - ليزلي جاكومباير موكوتوي، وسوليني جاكومباير موكوتوي (9 سنوات) وتين نورييل رونوك موكوتوي (4 أعوام)، وكريستين نريمان رانوك موكوتوي (البالغ من العمر عامًا واحدًا) في مستشفى عسكري في بوغوتا بعد محنتهم المذهلة.

أعرب والد ضحيتين وزوج الأم للآخرين عن إحباطه من سلطات المستشفى يوم الأحد، حيث منعته من رؤية اثنين أثناء تعافيهما.

هكذا بدأت دراما العائلة

بدأت الدراما تتكشف في الأول من مايو عندما انطلقت المجموعة في رحلة روتينية على متن طائرة سيسنا 206 من أراراكوارا إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري.

في بلد به مثل هذه الغابة الكثيفة، غالبا ما تكون الطائرات والقوارب الخفيفة هي الوسيلة الوحيدة الصالحة للنقل. بعد دقائق من بدء الرحلة 350 كيلومتراً، أبلغ الطيار عن مشاكل في المحرك واختفت الطائرة من أجهزة الرادار.

عندما تم العثور على حطام الطائرة بعد أسابيع من البحث، لم يتم العثور على الأطفال ميتين جنبا إلى جنب مع البالغين فحسب، بل كانت هناك فاكهة تم تناولها جزئيًا تشير إلى أنهم جميعا نجوا. أدى ذلك إلى عملية بحث ضخمة عبر أميال من غابات الأمازون المطيرة الكثيفة والنائية، وتسبب الرئيس، غوستافو بيترو، عن طريق الخطأ، في أمل خاطئ عندما قال إنه تم العثور عليهم أحياء، ليتراجع عن بيانه ويقول إن هناك دليلاً على أنهم ربما لا يزالون على قيد الحياة.

بعد أن تم العثور عليهم بأعجوبة، أظهرت لقطات درامية كيف تم نقل الأطفال الأربعة إلى طائرة هليكوبتر إنقاذ، وتعرضوا للدغات الحشرات، والجفاف وسوء التغذية، لكنهم على قيد الحياة أعجوبة، وتم نقلهم إلى بر الأمان لتلقي العلاج الطبي.

ماذا قال رجال الإنقاذ؟

وقال رجال الإنقاذ إن الأشقاء، وهم أعضاء في جماعة هويتوتو للسكان الأصليين، أصيبوا بالجفاف وسوء التغذية ولدغتهم الحشرات لكنهم يتمتعون بصحة جيدة.

من المفهوم أن مانويل رانوك هو والد أصغر طفلين وزوج أم لطفلين أكبر منهما. لقد خرج من المستشفى مرة أخرى في فترة ما بعد الظهر وكان متأثرا للغاية عندما قال لموقع "DailyMail.com": "لقد كنت متحمسًا جدًا في اللحظة التي رأيت فيها أطفالي". ومضى يقول للصحفيين: "عليك أن تفهم أنني لا أستطيع التحدث عن الوضع داخل المستشفى لأنه حساس للغاية.. لكن يمكنني القول إنهم يقومون بعمل أفضل".





والدة الأطفال أحد الأطفال الأطفال الأربعة الناجون في كولومبيا (أ ب)

وأرجع نجاتهم إلى نشأتهم، قائلاً: "الأطفال مسكونون بالطبيعة". لكنه كشف عن غضبه من السلطات التي قال إنها لا تسمح له برؤية الطفلين الأكبر سنا. قال "هذه ليست لعبة". هم بخير. لا أستطيع التحدث إلى الطفلين (الأكبر سنًا)، ولا يمكنني إخبارك بأي شيء عنهما حتى يسمح لي الأب (في إشارة إلى الله على ما يبدو) ... لن تفهم عالمنا أبدًا. نحن السكان الأصليون. لا يمكننا أن نضيع الوقت في الحصول على التعليم، لقد أظهرنا مهاراتنا، ما نحن قادرون عليه، وجدنا الطائرة، وجدنا الأطفال، ماذا تريد أيضًا؟ "الآن ليواصل الله حمايتهم."

وتابع وهو في حالة عاطفية: "لقد تمكنت فقط من رؤية طفلي الصغيرين، لأن الحكومة لن تسمح لي برؤية الطفلين الآخرين. لا أعرف لماذا لا أستطيع رؤيتهم. إنهم (السلطات) لم يفهموا تمامًا أنني قادم من 40 يومًا في الغابة، يعتقدون أنني قادم من حانة أو من الشوارع".

وتابع: "أريد أن أشكر المستشفى العسكري، فالأطفال في أيد أمينة وأعتقد أنه بعد شهر سيكون أطفالي معي، هذا هو حلمي. قاتلت 40 يومًا على ركبتيّ في الغابة. لقد رأيت الطفلين الأكبر في الصور فقط. وهذا يقلقني".

وقال لموقع "DailyMail.com" يتحدث عن مستقبل أبنائه: "يجب أن يحصل الأطفال على مكان لائق للعيش فيه، وأن يحصلوا على التعليم والعديد من الأشياء الكبيرة قادمة لأولادي".

الجيش كرر كلمة معجزة 4 مرات

قالت جدتهم، التي تم تشغيل صوتها من الطائرات فوق الغابة أثناء البحث لطمأنة الأطفال الذين يبحثون عنهم، للصحفيين: "لم أفقد الأمل أبدًا ، كنت دائمًا أدعم البحث. أشعر بسعادة كبيرة، أشكر الرئيس بترو و"أبناء وطني" الذين مروا بالعديد من الصعوبات".

بعد العثور على الأشقاء أحياء، سُمعت أجهزة راديو تابعة للجيش تقول: "معجزة، معجزة، معجزة، معجزة" - رمز الجيش لطفل وجد على قيد الحياة وتكرر أربع مرات ليعكس الحال عن جميع الأطفال الأربعة.

وقال وزير الدفاع الكولومبي إيفان فيلاسكيز: "بفضل (ليزلي) وقيادتها، تمكن الثلاثة الآخرون من البقاء على قيد الحياة، برعايتها، ومعرفتها بالغابة. بشكل عام الأطفال في حالة مقبولة، وفقًا للتقارير الطبية، فهم بعيدون عن الخطر".

وقال الطبيب العسكري كارلوس رينكون إنه بينما يعاني الأطفال من "نقص في التغذية" إلا أنهم نجوا من بعض إصابات الأنسجة الرخوة والعضات والآفات الجلدية. وأضاف: "سنبدأ عملية دمج الطعام عندما ننتهي من عملية الفحوصات السريرية التي ستتم. إذا سارت الأمور على ما يرام، نعتقد أنهم سيبقون في المستشفى لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".











ينسب المسؤولون إلى ليزلي الفضل في جهودها للمساعدة في إنقاذ أشقائها، وقال أفراد الأسرة إن لعبة البقاء على قيد الحياة التي تم لعبها ساعدت في إعدادهم لهذه المحنة. ليزلي الكبرى تعرف ما هي الفاكهة التي لا تستطيع تناولها لأن هناك العديد من الفواكه السامة في الغابة.

ناشدوا الغابة للتخلي عن الأطفال!

وقالت العمة داماريس موكوتوي لشبكة كاراكول الإخبارية إنها عرفت كيف تعتني بطفل. وقالت فالنسيا: "أعطتهم الدقيق وخبز المنيهوت، وأي فاكهة في الأدغال، وهم يعرفون ما يجب أن يستهلكوه".

وقال جون مورينو ، زعيم جماعة جوانانو في فاوبيس، في الجزء الجنوبي الشرقي من كولومبيا، حيث نشأ الأطفال: "لقد أنشأتهم جدتهم". "لقد استخدموا ما تعلموه في المجتمع، واعتمدوا على معرفة أسلافهم من أجل البقاء."

بين 15 و16 مايو ، عثر الجنود على جثث الثلاثة البالغين وحطام الطائرة التي كانت محصورة رأسياً في الغطاء النباتي الكثيف ومقدمتها مدمرة. لكن الأطفال ظلوا في عداد المفقودين.

قام حوالي 200 جندي وسكان أصليون لديهم معرفة بالتضاريس بتمشيط منطقة غابة كثيفة تبلغ نحو 320 كيلومترًا مربعًا (124 ميل مربع) - نحو ضعف مساحة واشنطن العاصمة. ألقت القوات الجوية 10000 نشرة في الغابة بتعليمات باللغة الإسبانية ولغة هويتوتو الأصلية للأطفال، تطلب منهم البقاء في مكانهم. تضمنت المنشورات أيضًا إرشادات حول النجاة، وقد ألقى الجيش بطرود غذائية ومياه معبأة للأطفال.

وقال عضو فريق البحث الكولونيل فاوستو أفيلانيدا لبرنامج "Noticias Caracol" التلفزيوني، إنه تم تسليط أضواء كاشفة قوية في المنطقة "حتى يتمكن القاصرون من الاقتراب منا".

يتعلم أطفال هويتوتو الصيد وصيد الأسماك، وقد قال جد الأطفال، فيدينسيو فالينسيا، إن الأطفال يعرفون الغابة جيدًا. في وقت من الأوقات، اعتقد فريق البحث أنه وصل إلى مسافة 100 متر (300 قدم) منهم، لكن العواصف والنباتات الكثيفة والتضاريس المستنقعية منعتهم من الوصول إليهم.

الأدغال لفظت الأدلة!

أقام أعضاء المجتمع الأصلي احتفالات تقليدية "التحدث إلى الغابة" وطالبوها بالتخلي عن الأطفال. لكن الغابة "بدأت تتخلى عن أدلة محيرة على أن الآمال موجودة حول نجاة الصغار". في الصور التي نشرها الجيش، يمكن رؤية المقصات والأحذية وربطات الشعر بين الفروع على أرضية الغابة.

تم رصد زجاجة شرب للطفل وقطع فواكه نصف مأكولة قبل اكتشاف الملجأ. ثم منذ ما يقرب من أسبوعين، تم العثور على آثار أقدام على أرض الغابة الموحلة.

وأكد الرئيس أن الجهود آتت ثمارها عندما قاد أحد كلاب الإنقاذ الجنود إلى المجموعة. كانوا يتبعون آثار أقدام تركت على الأرض الموحلة. قال بيترو: "الغابة أنقذتهم". "إنهم أبناء الغابة، وهم الآن أطفال لكولومبيا".