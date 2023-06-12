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بركان الفلبين
ثوران بركان الفلبين

الفلبين.. بركان مايون يقذف حمما ويهدد بعمليات إجلاء ضخمة

غادر أكثر من 12600 شخص في دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات من فوهة بركان مايون ضمن عمليات إجلاء ة منذ زيادة النشاط البركاني الأسبوع الماضي.

ليغاسبي (الفلبين) - أسوشيتد برس 
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يقذف البركان الأكثر نشاطاً في الفلبين حمماً بركانية على طول منحدراته، يوم الاثنين، ما شكل تحذيراً لعشرات الآلاف من السكان إلى أنهم قد يضطرون للفرار بسرعة من انفجار عنيف يهدد حياتهم.

وغادر أكثر من 12600 شخص مجتمعات زراعية فقيرة في دائرة نصف قطرها ستة كيلومترات من فوهة بركان مايون ضمن عمليات إجلاء إلزامية منذ زيادة النشاط البركاني هناك الأسبوع الماضي.

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لكن آلاف السكان ما زالوا داخل منطقة الخطر الدائم الواقعة أسفل مايون، وهي منطقة أعلنت السلطات منذ فترة طويلة أنها محظورة، لكن أجيالا عاشت وزرعت هناك ”ليس لديها مكان آخر تذهب إليه.”

وقال تيريسيتو باكولكول، مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل: "مع بدء البركان في قذف الحمم البركانية مساء الأحد، قد تتسع المنطقة عالية الخطورة حول مايون في حال ازدياد الثوران".

بركان مايون
من 3
  • بركان مايون
  • يهدد عشرات الآلاف من السكان
  • يقذف حمما على جانبيه اليوم الاثنين
(3 صور)
بركان مايون
بركان مايون
يهدد عشرات الآلاف من السكان
يهدد عشرات الآلاف من السكان
يقذف حمما على جانبيه اليوم الاثنين
يقذف حمما على جانبيه اليوم الاثنين

وأضاف: "في حال حدوث ذلك، يجب أن يستعد السكان الذين يقطنون منطقة الخطر للمغادرة إلى ملاجئ الطوارئ".

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وتابع: "ما نراه الآن هو ثوران هائج للبركان. نراه ونتابعه بشكل يومي".

ومن مسافة بعيدة، بدا واضحا تدفق الحمم البركانية أسفل الأخاديد الجنوبية الشرقية للبركان لساعات يوم الأحد ليلا.

وخرج أشخاص على عجل من مطاعم وحانات تبعد حوالي 14 كيلومترا من بركان مايون، والتقط عدد منهم صورا للبركان الذي يعد نقطة جذب سياحي شهيرة بالمنطقة.

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