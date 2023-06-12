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A British man climbs South Korea's tallest building, the 123-storey Lotte World Tower, without a rope before being forced to abandon the climb more than halfway up, in Seoul, South Korea, June 12, 2023. South Korea's Songpa Fire Station/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
الشاب البريطاني يتسلق البرج في سيول اليوم

شاهد.. شاب يتسلق خامس أعلى برج بالعالم بيديه المجردتين

تم توقيف الشاب البريطاني بعد وصوله للطابق 73 فقط، من أصل 123 طابقاً يتألف منها برج "لوت وورلد" في سيول

العربية.نت
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أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، توقيف بريطاني تسلق أعلى ناطحة سحاب في البلاد من دون إذن وبلا أي معدات أمان.

وكان الرجل البريطاني الجنسية، بحسب الشرطة، قد بدأ فجر الاثنين في تسلق برج "لوت وورلد" المؤلف من 123 طابقاً والواقع جنوب العاصمة سيول.

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وبعد أن رصده موظفو البرج، أُجبر على التخلي عن مشروعه بعد وصوله إلى الطبقة 73.

وقال مسؤول في الشرطة الكورية الجنوبية لوكالة "فرانس برس": "اضطر موظفو البرج إلى الصعود بواسطة سلة محمولة لإقناعه بالتوقف بينما كان لا يزال عند الطبقة السبعين من المبنى".

وأضاف: "استسلم أخيراً وأوقفناه على الفور بتهمة إعاقة ممارسة نشاط رسمي".

صورة نشرها موقع NEWS1 تظهر الشاب وهو يتسلق البرج
صورة نشرها موقع NEWS1 تظهر الشاب وهو يتسلق البرج

وأشار إلى أن الموقوف البريطاني "يخضع حالياً للاستجواب في مركز شرطة منطقة سونغبا في سيول".

وبرج لوت وورلد، الذي يبلغ ارتفاعه 555 متراً، هو خامس أطول ناطحة سحاب في العالم.

برج "لوت وورلد" (أرشيفية)
برج "لوت وورلد" (أرشيفية)
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وكان آلان روبير، الملقب بـ"الرجل العنكبوت الفرنسي"، قد تسلق بدوره هذا البرج دون إذن. وقد وصل إلى الطبقة 75 قبل القبض عليه وسجنه في 2018.

وعرّفت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "تشوسون إلبو"، عن المتسلق في هذه المحاولة الجديدة بأنه جورج كينغ تومسون.

وفي عام 2021، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن تومسون سُجن لمحاولته تسلق "شارد"، وهي ناطحة سحاب مكونة من 72 طبقةً في لندن.

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