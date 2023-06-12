فيديو يقشعر له البدن.. سيدة تستفيق داخل نعش خلال جنازتها

في حادثة أثارت ذهولاً في الإكوادور، سمع أشخاص كانوا جالسين خلال مراسم جنائزية، امرأة تتنفس فجأة من داخل النعش غداة إعلان وفاتها، على ما روى الأحد نجل السيدة التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها "عائدة من الموت".

🇪🇨 | LO ÚLTIMO: Una mujer que fue declarada muerta por un médico, revivió en pleno velorio ante la mirada de sus familiares en Babahoyo, Ecuador. Inmediatamente fue trasladada al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender. pic.twitter.com/s8k7XzRTCZ — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على "تويتر" بيلا مونتويا البالغة 76 عاماً، داخل نعش مفتوح وتتنفس بصعوبة، محاطة برَجلين أتيا لمساعدتها.

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وقال ابنها خيلبرت بالبران في مقطع فيديو آخر نشرته وسائل إعلام محلية إن والدته كانت تضرب بيدها اليسرى جوانب النعش ويدها ترتعش.

وأضاف بالبيران في تصريحات نقلتها صحيفة "إل أونيفرسو" المحلية "أمي موضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. قلبها مستقر. ضغطَ الطبيب على يدها وتفاعلت معه".

🇪🇨 | Así fue el traslado de nuevo de la señora al hospital luego de haber sido declarada muerta. pic.twitter.com/xLsq7K5bn9 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

وكانت أُعلنت وفاة مونتويا الجمعة في مستشفى عام في مدينة باباهويو الساحلية في جنوب غرب البلاد.

وبحسب وزارة الصحة، أُدخلت مونتويا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، و"عانت من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها".

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تكليف لجنة فنية بـ"تحليل هذه الحالة بعمق" وإقامة "تدقيق طبي لتحديد المسؤولية" عن شهادة الوفاة الخاطئة.

وقال بالبيران "أتعافى ببطء مما حدث. الآن كل ما أطلبه هو أن تتحسن صحة والدتي. أريدها أن تكون على قيد الحياة وبجانبي".