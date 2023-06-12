من الإعلام للسياسة.. حياة برلسكوني الصاخبة التي لطختها الفضائح

اتسمت حياة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي توفي، اليوم الاثنين، عن 86 عاماً، بالنجاحات والفضائح في آن واحد.

وبرز اسم برلسكوني في عالمي الإعلام والسياسة، كما أنه كان لاعباً مؤثراً في عالم الرياضة الإيطالية.

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ولد برلسكوني في 29 سبتمبر 1936 في ميلانو، وبدأ مسيرته كقطب عقارات قبل أن يستثمر في قنوات تلفزيونية إيطالية كسرت القالب الإعلامي التقليدي وبثّت برامج تحظى بشعبية خاصة عند النساء ربات المنازل اللواتي أصبحن في ما بعد من أعمدة قاعدته الانتخابية.

ودخل عالم السياسة عام 1994. وشغل منصب رئيس الوزراء في إيطاليا ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011 لما مجموعه تسعة أعوام، وكان عضواً في مجلس الشيوخ ورئيساً لحزبه اليميني "فورتسا إيطاليا"، وشريكاً في الحكومة الائتلافية التي ترأسها حالياً جورجيا ميلوني.

وبرلسكوني كان أحد الرجال الأكثر ثراء في إيطاليا مع امتلاكه ثروة قدرتها مجلة فوربس بنحو 6.4 مليار يورو.

واستغل برلسكوني شبكاته التلفزيونية وثروته الهائلة في حياته السياسية الطويلة، مثيراً إعجاب وكراهية الكثيرين. بالنسبة لمعجبيه كان رئيس الوزراء سياسياً صاحب قدرات فذة سعى إلى إعلاء مكانة إيطاليا على الساحة العالمية. أما بالنسبة لمنتقديه فكان سياسياً شعبوياً يهدد الديمقراطية من خلال استغلاله السلطة لتحقيق ثروة، واستغلال أمواله لتحقيق مكاسب سياسية.

وأدت صداقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خلاف مؤخراً بينه وبين ميلوني، المؤيدة لأوكرانيا. ففي عيد ميلاده السادس والثمانين، بينما كانت الحرب مستعرة في أوكرانيا، أرسل بوتين تمنياته الطيبة وزجاجة "فودكا" إلى برلسكوني، وتفاخر الأخير بأنه رد الهدية بإرسال زجاجة نبيذ إيطالي فاخر.

واحتفظ برلسكوني بمكانة خاصة في قلوب العديد من الإيطاليين، رغم سلسلة الفضائح الجنسية والملفات القضائية التي شوهت سمعته على مدى الأعوام.

وفي مجال الرياضة برز اسم برلسكوني، حيث كان الرئيس التاريخي لنادي ميلان. وامتلك برلسكوني ميلان في الثمانينات من القرن الماضي، وفاز معه بالدوري الإيطالي 8 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

على المستوى الشخصي، لطخت فضيحة "بونغا بونغا" سمعة برلسكوني، حيث اتُهم بالتحرش الجنسي واستغلال القاصرات. وقد خضع لعدد من المحاكمات، وفي يونيو 2013 أصدرت محكمة إيطالية حكماً بالسجن 7 سنوات بحقه بعد إدانته بممارسة الدعارة مع قاصر وإساءة استغلال السلطة. لكنه بُرّئ نهائيا في مارس 2015 في محكمة النقض. وفي فبراير 2023، برأت محكمة في ميلانو برلسكوني المتهم بدفع رشوة لشهود للكذب بشأن حفلاته الصاخبة.



صورة من 2004 تجمع برلسكوني بزوجته السابقة فيرونيكا لاريو صورة من 2013 تجمع برلسكوني بصديقته السابقة فرانشيسكا باسكال

يذكر أن برلسكوني أب لخمسة أطفال من زواجين، وقد وجد صديقة جديدة في 2020 هي مارتا فاسينا عارضة الأزياء السابقة التي تصغره بـ53 عاماً والنائبة عن حزبه "فورتسا إيطاليا".

ومع تقدم برلسكوني في العمر، سخر البعض من اهتمامه بمظهره، كإجرائه عمليات زرع شعر، والوجود المستمر حوله لصديقاته الأصغر منه بعقود.

وسبق أن بنى برلسكوني ضريحاً رخامياً مستوحى من الفراعنة في منزله في أركوري قرب ميلانو ليدفن فيه أفراد عائلته وأصدقاؤه عند وفاتهم. غير أن تفاصيل دفنه لا تزال غير واضحة.