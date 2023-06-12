5 عادات يمارسها الأثرياء قد تغير حياتك

يمكن أن يطرأ على ذهن البعض تساؤل بشأن العادات التي تميز الأثرياء عن غيرهم، وما هي أنشطتهم يوميًا والتي تؤهلهم لحياة مليئة بالثراء والازدهار؟.

إن الخوض في أعماق الروتين اليومي لمشاهير الأثرياء ومفاتيح نجاحهم المالي، ربما يساعد في حدوث تغييرًا ملحوظًا في حياة آخرين، بحسب ما ورد في تقرير، نشره موقع New Trader U، يلخص نتائج دراسة أجراها المخطط المالي توم كورلي ونشرها في كتابه Rich Habits، الذي يتناول حياة أصحاب الملايين، الذين يمكن أن ينسبوا الكثير من ثرواتهم إلى عاداتهم اليومية.

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1. الاستيقاظ مبكرًا

بعد دراسة حالات 350 شخصًا من الأثرياء وغير الأثرياء، وجد كورلي أن "من أفضل ما يمكن القيام به" هو الاستيقاظ مبكرًا كل يوم. قال كورلي: بدأ جميع الأثرياء تقريبًا في الدراسة يومهم بشكل اعتيادي بينما كان معظم الآخرين لا يزالون في أسرتهم. يمنح الاستيقاظ مبكرًا ساعات إضافية للتخطيط لليوم وتحديد أولويات المهام والاستمتاع بصباح هادئ دون تشتيت الانتباه. يوضح كورلي أن الأغنياء يحافظون على الإنتاجية من خلال العمل على قائمة مهام يومية والتحقق من إنجاز 70٪ على الأقل مما تتضمنه مؤكدًا أن قائمة المهام هي السلاح السري للمليونير. إنها بمثابة البوصلة الخاصة بهم، مما يوفر اتجاهًا واضحًا لكل يوم.

2. تجنب النميمة

لا تزيد نسبة الأغنياء، الذين يتوقفون للدردشة أو النميمة أثناء ساعات العمل عن فقط حوالي 6٪، مقارنة بـ 60٪ على الطرف الآخر من الطيف الاجتماعي والاقتصادي. من النادر أن يضيع الأثرياء وقتهم في ثرثرة فارغة. إنهم يركزون على حياتهم وتطلعاتهم ونموهم الشخصي بدلاً من الانغماس في أحاديث غير منتجة عن الآخرين. يساعد تجنب النميمة في الحفاظ على عقلية إيجابية والتركيز على الإنجاز والمضي قدمًا.

3. إعطاء الأولوية للعلاقات القوية

قال كورلي: "بالنسبة للأثرياء، إن العلاقات مثل الذهب، لذا فهم يديرون علاقاتهم بعناية شديدة"، شارحًا أنه في الدوائر الميسورة، لا تعد العلاقات مجرد روابط اجتماعية ولكنها أيضًا مسارات للفرص. يعطي الأثرياء الأولوية لبناء علاقات قوية وصحية لأنهم يفهمون إمكانات هذه الروابط للنمو الشخصي والمهني.

4. الحفاظ على ثروة الصحة

أضاف كورلي أن الأغنياء يهتمون بالحفاظ على صحة جيدة من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة. يتبنى الكثير من الأغنياء شعار "إن الصحة ثروة"، لذا فإنه غالبًا ما تكون التمارين المنتظمة والنظام الغذائي المتوازن جزءًا لا يتجزأ من روتين حياتهم اليومية. يساعد الحافظ على لياقة بدنية جيدة في ضمان وجود ذكاء ذهني للتعامل مع الحياة المحمومة والاستمتاع بالنجاح والثروة.

5. التركيز على العمل قبل الترفيه

إن هناك اختلاف آخر يتعلق باستخدام الإنترنت، حيث يكرث الأثرياء وقتًا إضافيًا في أمور مفيدة ويستخدمون الإنترنت كمنصة عمل ونادرًا ما يضيعون أوقاتهم في مشاهدة مقاطع فيديو لقطط لطيفة على سبيل المثال، أو بعبارة أخرى، إن الترفيه لا يطغى على الأهداف الأساسية لرجال الأعمال الناجحين. وفي حين أن الترفيه أمر بالغ الأهمية، يجب التأكد من أنه لا يحجب أو يؤدي لتعطيل تحقيق الطموح.