رجل أعمال روسي يظهر في الفيديو وهو يهوي من الجو ويسقط قتيلا

أخطأ رجل أعمال روسي تقدير مسافة ارتفاعه عن الأرض أثناء قفزه بمظلة من هليكيوبتر طراز Mil Mi-8 روسية الصنع، فهوى سريعا من حيث كان على ارتفاع يزيد عن 100 متر، وارتطم بالأرض، بحسب ما ظهر في الفيديو المعروض أدناه.

سريعا تم نقل Sergey Tsyganov من حيث سقط في ضاحيةKolomna قرب العاصمة موسكو، الى مستشفى وصل اليه نازفا من اصابته بجروح وكسور عدة، حيث انهمك الأطباء ما أمكن لإنقاذ حياته، إلا أنهم لم يفلحوا، فلفظ البالغ 51 عاما أنفاسه الأخيرة الأحد الماضي وفارق الحياة.

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والمعروف عن سيرغي تسيغانوف، المتزوج والأب لأبناء، أنه بقي يومين في المستشفى قبل وفاته التي تم الاعلان عنها أمس فقط، وبأنه المالك السابق لمحطة Europe + Ryazan الاذاعية، كما كان يملك اذاعة Russian Radio – Ryazan أيضا.