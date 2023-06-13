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الدب على الشاطئ

سبح بين البشر وأذهلهم.. شاهد دباً يستمتع بوقته على الشاطئ

دبي - العربية.نت
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لم يكن يعلم رواد أحد شواطئ ولاية فلوريدا الأميركية، أن ضيفاً غريباً سوف يحل عليهم بينما كانوا يستمتعون بوقتهم.

لن تصدق ما ستراه.. دب يتبختر قرب الكابيتول والبيت الأبيض! الأخيرة لن تصدق ما ستراه.. دب يتبختر قرب الكابيتول والبيت الأبيض!

فقد ظهر دب صغير وسط صدمة وذهول الناس، وأطلّ يسبح في الماء جنبا إلى جنب مع البشر.

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وما إن انتهى من هوايته حتى خرج مسرعا نحو الرمال.

كيف جاء؟

في حين تفاعل رواد الشاطئ المزدحم في ديستن بولاية فلوريدا، مع هذه الواقعة.

كما التقط الناس صوراً ومقاطع فيديو لصغير الدب الأسود وهو يسبح، ثم يتجه راكضا إلى الشاطئ، وسط دهشة زوار المنطقة.

إلى ذلك، شغل الدب الصغير مواقع التواصل الاجتماعي وسط فرحة الناس به حيث قاموا بتصويره، بدلا من الهروب منه.

وفر الصغير وهو يركض نحو الكثبان الرملية بعيدا عن البشر.

يشار إلى أنه لا يزال من غير المعلوم كيف وصل الدب إلى الشاطئ، أو لماذا كان داخل المياه.

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