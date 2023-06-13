صدمته سيارة دفع رباعي.. وفاة نجم شهير في حادث دراجة نارية

فجع الوسط الفني في هوليوود بوفاة النجم الأميركي الشهير تريت ويليامز، إثر حادث دراجة نارية مؤسف في ولاية فيرمونت الأميركية.

وكشفت الشرطة أن ويليامز الذي ترشح في السابق لجائزة غولدن غلوب، قد ألقي من دراجته النارية ليسقط على الأرض، أمس الاثنين، بعد أن صدمته سيارة دفع رباعي من نوع "هوندا" دخلت إلى موقف سيارات حيث كان الفنان يقود دراجته البخارية بشكل معاكس.

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ونُقل الممثل البالغ من العمر الـ71 عاما، جوا إلى المستشفى متأثرا بجراح خطيرة، لكن الأطباء أعلنوا وفاته فور وصوله، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

فيما أكدت الشرطة أن ويليامز كان يرتدي الخوذة وقت وقوع الحادث.

صدمة في هوليوود

من جانبها، أعلنت عائلة الممثل الراحل الأخبار المؤلمة في بيان لها، جاء فيه: "لقد توفي ظهر اليوم، في حادث سير، نحن مدمرون، لقد كان موهوبًا جدًا ومحبًا لجميع أفراد عائلته".

وأعرب نجوم هوليوود عن صدمتهم وحزنهم لوفاة النجم العالمي، فقد نشر النجم جون ترافولتا صورة لإحدى المسرحيات التي جمعته بالراحل، وكتب: "تريت وأنا بدأنا معًا في مدينة نيويورك حيث ظهرنا في عملين في عروض برودواي Grease وOver Here. أنا آسف لرحيل تريت. أفكاري معك ومع عائلتك، سنفتقدك".

وكان ويليامز، الذي يعرف بأدواره في مسلسل "ايفروود" و"هير"، يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منزله في ولاية فيرمونت قبل ساعات من وقوع الحادث.

يشار إلى أن النجم الراحل متزوج من الممثلة بام فان سانت، ولديهما ولد وبنت.