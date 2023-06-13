عمره 14 سنة! فتى أميركي موظف في سبيس إكس قريباً

يستعد فتى أميركي يبلغ 14 عاماً كي يكون من أصغر خريجي الجامعات على الإطلاق، ويتسلم وظيفة في شركة "سبيس إكس"!

وانتشرت قصة Kairan Quazi بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية عن استعداده للتخرج في جامعة سانتا كلارا يوم 17 يونيو الحالي.

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معدل ذكائه 99.9%

اكتشفت عائلة Kairan ذكاءه المتقدم لأول مرة عندما بدأ يتحدث ويكوّن جملاً كاملة وهو في عمر العامين فقط، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

كما كان يستمع إلى الإذاعة الوطنية العامة في روضة الأطفال، ويخبر معلميه وزملاءه عن القصص التي يسمعها.

فيما أدركت أسرته أن معدل ذكائه مرتفع جداً (99.9%). وفي التاسعة من عمره، التحق بكلية مجتمع لاس بوزيتاس قبل الانتقال إلى جامعة سانتا كلارا لدراسة علوم وهندسة الكمبيوتر في عمر 11 سنة.

كذلك حصل في إحدى المراحل على تدريب جامعي في مختبر الأبحاث لشركة التكنولوجيا Intel.

البدء في يوليو

في الآونة الأخيرة، أجرى مقابلة مع ستارلينك، خدمة الإنترنت في شركة SpaceX المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وسيبدأ العمل في يوليو.

إلى ذلك يخطط مع والدته للانتقال بعد تخرجه في سانتا كلارا إلى مكان في ريدموند بواشنطن، ليكون أقرب إلى وظيفته في ستارلينك. ووصف أمه بأنها أكبر داعم له، مؤكدا: "أنا ممتن لها إلى الأبد".