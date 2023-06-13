هذا جزاء جزائرية غشت بامتحانات البكالوريا بطريقة ولا أغرب!

لم تنتهِ امتحانات طالبة جزائرية لا بالنجاح ولا بالرسوب، بل انتهت بالسجن مع دفع غرامة وقدرها 200 ألف دينار (حوالي 1468 دولارا أميركيا).

فقد قضت محكمة جزائرية، أمس الاثنين، بسجن طالبة لمدة عام مع النفاذ وفرض غرامة بعد إدانتها بالغش في أحد امتحانات الشهادة الثانوية "البكالوريا"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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"وسائل الاتصال عن بعد"

وصدر الحكم في محكمة مدينة مليانة، التي تبعد حوالي 150 كليومترا غرب العاصمة الجزائر، عملا بـ"أحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.

جاء ذلك في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتأمين سيرها.

وأوضح البيان أن المدانة تدعى (ح، ن، و) وأنها استعملت "وسائل الاتصال عن بعد" في عملية الغش.

إدانة المتهمة

وصدر حكم جزائي بنفس التاريخ، قضى فيه بإدانة المتهمة وعقابها بسنة حبس نافذة و200.000 دج غرامة مع مصادرة المحجوزات والأمر بالإيداع بالجلسة.

يشار إلى أن أكثر من 790 ألف مترشح يشاركون هذا العام في 2674 مركز امتحان موزعة بين مدارس ثانوية للطلبة المنتظمين، ومراكز مؤقتة بالنسبة للطلبة الدارسين عن بعد، والمقدر عددهم بـ269 ألف مسجل، ومن بينهم سجناء.