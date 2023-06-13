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تعبيرية (شترستوك)
تعبيرية (شترستوك)
حين يبتسم الحظ

هرب من الحرب.. فربح أكثر من نصف مليون دولار

دبي - العربية.نت
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قد يبتسم لك الحظ يوماً وتصبح كل أحلامك حقيقة، هذا ما حدث ما لاجئ أوكراني هرب من ويلات الحرب في بلاده إلى بلجيكا، عندما ربح أكثر من نصف مليون دولار أميركي.

وبدأت قصة اللاجئ الذي يعيش في بروكسل منذ نحو عام عندما اشترى بطاقة يانصيب مقابل خمسة يوروهات الشهر الماضي في محطة للوقود ليعلن بعد ذلك فوزه بجائزة تبلغ 500 ألف يورو، أي ما يعادل 540 ألف دولار.

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ويتراوح عمر اللاجئ الرابح، الذي ستظل هويته غير معروفة كما هو الحال بالنسبة لجميع الفائزين باليانصيب البلجيكي، بين 18 و24 عاما ويعيش في بروكسل منذ نحو عام.

بدورها، قالت متحدثة باسم اليانصيب الوطني إن "لديه مشاعر مختلطة (بخصوص الفوز). إنها فترة صعبة أن يكون سعيداً مع كل ما يحدث في وطنه"، في إشارة إلى الحرب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

يرغب بالعودة إلى أوكرانيا

وأضافت أن الفائز يريد أولاً إقامة حفل ليشكر كل من ساعده على الاندماج في بلجيكا وبعد ذلك يود أن يفعل شيئا لمواطنيه وأن يساهم في إعادة إعمار أوكرانيا.

ورغم أنها أشارت إلى أن الفائز سعيد في بلجيكا ولديه عمل فقد قالت إنه يرغب في العودة إلى أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.

تعبيرية (شترستوك)
تعبيرية (شترستوك)

يذكر أن اليانصيب في بلجيكا معفى من الضرائب. وربح 165 شخصاً من قرية بلجيكية صغيرة مبلغ 142 مليوناً و897 ألفاً و164 يورو في اليانصيب العام الماضي.

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