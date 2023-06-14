شاهد.. رد فعل طريف للملكة رانيا بعد تعثر مصورها

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نشرت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني مساء اليوم الأربعاء، موقفاً طريفاً مع المصور الخاص بها قبيل حضورها الحفل الذي أقيم في قصر الثّقافة بمدينة الحسين للشّباب للفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز في دورتها السّابعة عشرة، وجائزة المرشد التّربوي المتميّز في دورتها الخامسة وجائزة مديريّات التّربية والتّعليم الدّاعمة للتّميُّز في دورتها الثّالثة.
ونشرت الملكة عبر خاصية (الحالة) على صفحتها الشخصية على الإنستغرام مقطع فيديو للحظة تعثر مصورها الشخصي فراس وعلقت عليه: "الله ستر كان وقع فراس المصور".
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وقالت الملكة عبر إنستغرام، "شكراً لكل معلمة ومعلم أعطى بحب وشغف وإخلاص، شكراً لجميع من يجدّون ويجتهدون. من احتفال جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي اليوم".
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