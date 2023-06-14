ظنوا أنهما لعبتان بالصندوق.. ماذا فعلت هذه الأم برضيعيها؟

في واقعة تقشعر لها الأبدان، تواجه أم أميركية عقوبة السجن لمدة عام بتهمة الإهمال بعد أن ألقي القبض عليها أثناء تجولها بدراجة عبر شوارع ولاية إنديانا مع توأميها اللذين يبلغان من العمر شهرين مخبأين في صندوق حليب.

وأفادت قناة فوكس 59 أن بلوسوم كيربي، البالغة من العمر 36 عامًا، حُكم عليها بالسجن بتهمة إهمال طفليها في أعقاب المشهد المروع الذي وثقه المارة في أحد شوارع إنديانابوليس في يونيو/حزيران الماضي.

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وأظهرت الصور المفجعة التي التقطها الشهود في ذلك الوقت طفلي كيربي، اللذين كانا يرتديان حفاضتيهما فقط، وهما يرقدان في الصندوق رغم حرارة الصيف الحارقة.

وقالت السلطات إن الأطفال وهم فتى وفتاة لم يتم تقييدهما بأي شكل من الأشكال وكان الصندوق مرتبطًا فقط بمقدمة الدراجة بحبل مطاطي، حسب ما جاء في صحيفة "نيويورك بوست".

وتم احتجاز الأم بعد أن أبلغ العديد ممن شهدوا الواقعة الطوارئ عن أفعال كيربي الخطيرة، بما في ذلك أحدهم الذي قال إنه شاهد الأم على وشك الاصطدام والسقوط من دراجتها.

واعتقد أحد المشاهدين المذعورين ويدعى برايان هندرسون في البداية أن كيربي لديها ألعاب مخزنة في الصندوق حتى رأى أحد ذراعي الطفل يتحرك.

وقالت سويزان لينش، التي شهدت أيضًا المأساة، إنها هرعت للمساعدة وطلبت المسعفين إلى مكان الحادث، لافتة إلى أن الأم أخبرتها أنه قبل أن توقفها، كان لديها طفل واحد في المقدمة وطفل في الخلف، ولم تستطع التحكم في الدراجة بشكل جيد، لذلك وضعت كلا الطفلين في صندوق الحليب في الأمام، مشيرة إلى أن هذه طريقتها في نقل الأطفال في أي وقت تخرج فيه.

وأخبرت كيربي الضباط أنها كانت تحمل أطفليها دائمًا في صندوق الحليب لأنها لم تكن تمتلك سيارة - وأنها لا ترى مشكلة في طريقة النقل.

تم نقل الطفلين إلى مستشفى قريب، حيث تلقيا العلاج من حروق الشمس والخدوش الطفيفة.